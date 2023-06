Učíme už i v sauně a jurtě. Základní školy trpí nedostatkem míst, stěžují si starostové | e15.cz

Nejen pražské střední školy, ale do budoucna i ty základní mohou být ohroženy nedostatkem místy pro studenty a žáky. Praha s rostoucím počtem obyvatel potřebuje stavět nové mateřské a základní školy. Městské části vyčíslily potřebné investice na 27 miliard korun. Peníze ovšem metropole nemá a požaduje je po státu. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) zvažuje vytvoření fondu, který by investice do zvyšování školních kapacit zastřešil.