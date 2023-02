CSG postaví továrnu v USA, Andrej Babiš zůstává šéf ANO | e15.cz

Andrej Babiš zůstává i nadále v čele hnutí ANO i poslancem. Uvedl to na zasedání předsednictva hnutí na pražském Chodově. Zisk 2,4 milionu hlasů v prezidentské volbě vyhodnotilo ANO jako skvělý výsledek. Babiš uvedl, že hnutí chce pracovat pro voliče, které vláda ignoruje. Již dříve na zasedání rezignoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák na svou funkci místopředsedy hnutí ANO, sám se rozhodl z funkce odejít.

Návrh nové emisní normy Euro 7, který loni na podzim představila Evropská komise, by znamenal konec aut s cenou do půl milionu korun, uzavření řady výrobních závodů i v Česku či omezení mobility Evropanů. Ke zlepšení životního prostředí omezením emisí by přitom změny přispěly jen „marginálně“, navíc by zpomalily obnovu vozových parků. Na tiskové konferenci to uvedli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a zástupci automobilového průmyslu.

VIDEO: Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto

Video se připravuje ... • VIDEO Škoda Auto

Po získání 70procentního podílu v italském Fiocchi Munizioni, předním globálním hráči na trhu se střelivem, se Czechoslovak Group (CSG) chystá na velké armádní a policejní tendry v Evropě, Spojených státech i jinde ve světě. Součástí expanze bude i stavba továrny na zápalky do malorážových nábojů ve státě Arkansas. Po bývalé České zbrojovce Uherský Brod, dnes CZ Colt Group, bude společnost podnikatele Michala Strnada dalším českým zbrojařským uskupením vyrábějícím v USA.

Společnost Skanska Residential kupuje pozemek v pražských Satalicích. Na brownfieldu, za který zaplatí zhruba jednu miliardu korun, plánuje postavit dostupné bydlení pro mladé rodiny Livo Homes. Atraktivní ceny chce docílit výstavbou z prefabrikátů potažmo z modulů, které výstavbu nejen zlevní, ale i zrychlí. Se zahájením první ze dvou etap projektu počítá Skanska na rok 2026.

Stane se dnes: