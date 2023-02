Andrej Babiš zůstává šéf ANO i poslancem | e15.cz

Hlavními tvářemi ANO se podle Andreje Babiše stanou šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová a první místopředseda Karel Havlíček, který nově bude řídit stínovou vládu.

„Zůstanu předsedou hnutí ANO a poslancem, musíme se soustředit na mladou generaci, nabrat síly do krajských voleb a také do sněmovních voleb v roce 2025. Budu dál navštěvovat regiony a potkávat se s občany,“ řekl Babiš po jednání předsednictva hnutí. Zdůraznil však, že zároveň omezí své mediální a společenské aktivity. „Abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti,“ řekl Babiš.

Ostře se také pustil do opoziční SPD Tomia Okamury a rovněž sociální demokracie, s níž vytvořil předchozí menšinovou vládu. „SPD a ČSSD zradily svoje voliče. Proto bude hlavním úkolem ANO přesvědčit příznivce těchto dvou stran, že jedinou silou proti současné vládě je hnutí ANO. Oslovujeme všechny občany a budeme v tom pokračovat,“ dodal Babiš.

V kritice kabinetu Petra Fialy pokračovala exministryně financí Schillerová. „Vláda se pustila do barbarského ničení všeho, co ANO v minulých letech prosadilo. Drtí nás pátá největší inflace v Evropské unii, reálné příjmy se propadají. Vláda má přitom nalíčeno na důchody, chce zvyšovat DPH na vodu nebo léky,“ prohlásila předsedkyně poslanců ANO.

Rezignace hejtmana Vondráka

Moravskoslezský hejtman za ANO Ivo Vondrák rezignoval na funkci místopředsedy hnutí. Na jednání špiček nejsilnějšího opozičního uskupení navrhl uspořádání programové konference v Ostravě. „Zazněly vůči mě výtky, ale diskuze byla na úrovni. Byl bych rád, kdybychom se setkávali častěji. Komunikace mezi zástupci samospráv a vedením ANO by měla být stejně intenzivní jako v době, kdy bylo hnutí ve vládě,“ řekl. „Měli bychom si říci, kudy se budeme ubírat. Sociální skupina, kterou oslovuji, je jiná než ta, kterou oslovují jiní členové předsednictva,“ dodal. Vondrák naznačil, že oslovuje spíše lékaře nebo pedagogy. Právě školství bude nyní podle něj potřebovat podporu.

„Rezignaci pana hejtmana Vondráka vzali členové předsednictva na vědomí,“ uvedl první místopředseda ANO Karel Havlíček. „Diskuze o dalším směřování ANO je naprosto relevantní. Všichni se shodujeme, že jsme catch-all party,“ dodal.

Podle Havlíčka nejde až tolik o to, jestli má ANO směřovat více doprava nebo doleva. „Politická scéna nejen v České republice je rozdělena více na aktivisty nebo hodně zeleně orientované progresivity na straně jedné a na lidi, kteří jsou více konzervativní, více orientovaní na svobodu jedince. My se jednoznačně pasujeme do té druhé skupiny. To bychom měli komunikovat více než to, jestli jsme středopraví nebo středoleví,“ míní Havlíček.

Odchod spolupracovníků Babiše i napětí uvnitř hnutí

Po druhém kole opustili Babiše někteří nejbližší spolupracovníci. Nejprve odešel hlavní marketér Marek Prchal, následovala expremiérova dlouholetá pravá ruka Tünde Bartha a mluvčí Vladimír Vořechovský. První místopředseda ANO Karel Havlíček považuje konec volebního týmu za logický, protože se v blízké budoucnosti žádné volby nekonají. Část lidí z týmu přešla na pomoc poslaneckému klubu, část skončila.

Pnutí mezi anoisty začalo už před prvním kolem souboje o Hrad. Moravskoslezský hejtman a místopředseda hnutí Ivo Vondrák a také ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura veřejně podpořili Babišova protikandidáta Pavla.

Že se toto téma bude na předsednictvu hnutí řešit, potvrdila již dříve šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Nevěřím, že bychom se tomu tématu mohli vyhnout,“ řekla. „Rozhodně nebudu nic vzkazovat do médií, nejsem Vondrák v sukni. Ale byl to podraz, za tím si stojím,“ dodala.

Poražený Andrej Babiš: Nikam neodcházím