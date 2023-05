EPH dosáhl na rekordní zisk, mistrovství světa v hokeji láká byznys | e15.cz

Vyšší daně budou platit firmy, živnostníci a částečně i zaměstnanci, kteří přijdou o řadu daňových slev. Vláda Petra Fialy (ODS) představila ve čtvrtek svůj konsolidační balíček, díky kterému chce v rozpočtu najít v příštím roce 94,1 miliardy korun, během dvou let až 147,5 miliardy korun. Největší část chce stát ušetřit na národních dotacích pro firmy a podnikatele, a to téměř 55 miliard korun. Dotkne se to zejména průmyslu a zemědělství.

Hlasování v klíčových výborech Evropského parlamentu určilo podobu Aktu o umělé inteligenci. Nová legislativa omezuje využití AI, stanovuje výjimky pro její výzkum a definuje systémy, které budou kvůli jejich rizikovosti zakázány. O finálním návrhu budou hlasovat europoslanci na červnové schůzi Evropského parlamentu.

Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského zvyšuje svůj náskok v žebříčku největších tuzemských společností z hlediska tržeb. Loni se mu tento ukazatel zastavil na úrovni 37,1 miliardy eur, v přepočtu 872 miliard korun, čímž se meziročně téměř zdvojnásobil. A rekordní byl i výsledek hospodaření. Provozní zisk (EBITDA) meziročně vzrostl z 2,3 na 4,3 miliardy eur, tedy zhruba na 101 miliard korun.

Dnes vypukne mistrovství světa v ledním hokeji. Mnoha Čechy až fanaticky sledovaná akce, která se letos koná ve finském Tampere a v lotyšské Rize, tak přirozeně láká velký byznys. Češi na turnaj po desítky let dodávají nejen doma vyráběné puky, ale i škodovky. Letos se k nim navíc oficiálně přidá i tuzemský hazard.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v dubnu zpomalil na 12,7 procenta z březnových 15 procent. V meziměsíčním srovnání ceny klesly o 0,2 procenta, oproti březnu zlevnily zejména potraviny, uvedl Český statistický úřad. Od vývoje inflace se odvíjí rozhodování bankovní rady České národní banky ohledně nastavení úrokových sazeb.

🔴 Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 60 procent na 10,8 miliardy korun. Výnosy naopak stouply o 23 procent na 93,4 miliardy, uvedla společnost. Co je důvodem poklesu čistého zisku? Čtěte 👇https://t.co/dLiMvSVWYw pic.twitter.com/Uy5052pjoe — E15news (@E15news) May 11, 2023

