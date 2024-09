Evropská unie zatím těžko hledá cesty, jak udržet a posílit svůj vliv v zemích takzvaného globálního jihu, kde už se dávno zabydlela Čína. Brusel dříve jejich význam podceňoval, až pandemie koronaviru a válka na Ukrajině naplno ukázaly, jak je důležité mít v těchto regionech spojence. K jejich zisku však potřebuje jasnou a ucelenou strategii a dobrou koordinaci mezi členskými státy. Pokud na začátku listopadu projde „grilováním“ v europarlamentu, čeká tento úkol na dosavadního českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, který se má stát komisařem pro mezinárodní partnerství.

Měl to být zářný byznysový příběh kombinující investorskou vášeň pro kryptoměny s entuziazmem mladých startupistů. Naplnil se ale prozatím jen částečně. Řeč je o nadějném výrobci příborů z ekologických náhražek plastů Refork SE. Ten před několika lety prodal investorům své kryptotokeny za částku přesahující 160 milionů korun, které využil pro start svého byznysu. Vesměs drobným tuzemským investorům dnes ale zatím zůstávají oči pro pláč. Podle aktuálního kurzu tokenu jim totiž z původní investice zbylo přesně 2,58 procenta. Firma i tak dále slibuje růst byznysu, a to především prostřednictvím zahraniční expanze. V Refork přitom nevěřili jen domácí drobní hráči, mezi investory se totiž objevil i jeden z matadorů na domácím dluhopisovém trhu.

VIDEO:Děti jsou nešťastné, přestože žijeme v blahobytu. Také se neumějí nudit, říká psycholog Bahbouh v pořadu FLOW

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) byl odvolán. Pro účely tohoto komentáře není důležité, kdo koho zradil, kdo za co může či kdo se nezachoval hezky. Důležitá je vyslaná zpráva – Bartoš byl premiérem stažen kvůli nezvládnuté digitalizaci, konkrétně digitálnímu stavebnímu řízení. To v kombinaci s dalšími aspekty může vést k tomu, že se teď hodně dlouho nenajde politik, který bude mít odvahu se do tohoto toxického tématu pustit.

Tvůrce jazykového modelu ChatGPT, společnost OpenAI, připravuje rozsáhlou restrukturalizaci. Hlavní část podnikání OpenAI se vzdá svého neziskového statusu a dostane standardní formu korporace orientované na vytváření zisku, uvádějí zdroje agentury Reuters. Díky této změně má být OpenAI atraktivnější pro investory.

Stane se dnes: