Rok 2024 je v Česku rokem voleb, mezi které patří volby do Senátu. V těchto volbách usiluje o mandát třetina z 81 senátorů. V článku se dozvíte, kdo jsou kandidáti do Senátu, za jaký obvod kandidují, kdo může kandidovato do Senátu a jaké mají senátoři pravomoce.