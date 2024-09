Hejtmanem Pardubického kraje bude počtvrté za sebou Netolický

Hejtmanem Pardubického kraje by měl být Martin Netolický (3PK/Socdem). Dohodly se na tom čtyři subjekty vznikající koalice. V radě kraje bude mít tři křesla včetně hejtmana uskupení 3PK. Hnutí ANO, Koalice pro Pardubický kraj a ODS s TOP 09 získají po dvou, oznámili zástupci stran nové koalice.

Netolický by měl mít v radě na starosti finance a hospodaření kraje. Za uskupení 3PK by měl být radním pro školství Josef Kozel, stejně jako doposud. Gesci zemědělství, venkov a životní prostředí by měl získat Miroslav Krčil, i on byl v této funkci v končícím volebním období.

Prvním náměstkem hejtmana by se měl stát lídr ANO Dušan Salfický, který se bude věnovat investicím, sportu a volnočasovým aktivitám. Další radní za ANO, místostarosta Poličky Pavel Štefka, bude vést resort zdravotnictví.

Za Koalici pro Pardubický kraj se má stát náměstkem hejtmana Pavel Šotola, jako doposud si ponechá sociálních věcí a neziskový sektor. Radním pro kulturu, regionální rozvoj a evropské fondy by měl být Roman Linek.

ODS s TOP 09 budou mít náměstka hejtmana Ladislava Valtra, kterému svěří dopravu a dopravní obslužnost. Petra Šimáčková by se měla stát radní pro majetek, cestovní ruch a informatiku. Ustavující zasedání zastupitelstva, kde se bude o funkcích hlasovat, se zřejmě uskuteční v pátek 11. října.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 15 zastupitelů. Druhé uskupení PK jich bude mít 11, Koalice pro Pardubický kraj šest a ODS s TOP 09 pět. Pátý STAN bude mít tři mandáty, šesté Stačilo! tři a sedmá koalice SPD, Trikolora a PRO dva. Nová koalice ve vedení kraje bude mít 37 z celkových 45 krajských zastupitelů.