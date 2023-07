Firma vlastnící ponorku Titan pozastavuje činnost. Zelenskyj je v Česku | e15.cz

Severoatlantickou alianci čeká příští týden ve Vilniusu jeden z nejdůležitějších a patrně také nejnáročnějších summitů. Očekávalo se, že na něm členové vojenského paktu oslaví přijetí Finska a Švédska do svých řad. Přistoupení druhé severské země ovšem stále blokují Turecko a Maďarsko a ani na poslední chvíli se nedaří jejich odpor zlomit. NATO rovněž musí vyřešit, jak se vypořádat s přihláškou Ukrajiny.

Významné finanční instituce na Wall Street pokračují ve své snaze získat licenci na založení burzovně obchodovaného fondu, který by kopíroval vývoj spotové ceny kryptoměny bitcoin. Takový fond by mohl do správy nalákat miliardy či desítky miliard dolarů. A ten, kdo dostane povolení jako první, bude mít v konkurenčním boji náskok. Překážkou však zatím je odměřený postoj federální Komise pro cenné papíry (SEC).

✅ Už žádné výzkumné operace. Společnost OceanGate pozastavila činnost

Americká společnost OceanGate, která spravovala turistickou ponorku, která implodovala během ponoru k vraku Titaniku, pozastavila veškeré průzkumné a komerční operace, uvedl ve čtvrtek její web. Na webových stránkách se objevil červený banner s textem: „OceanGate pozastavila veškeré průzkumné a komerční operace.“

Americké a kanadské úřady vyšetřují příčinu červnové podmořské imploze, která zabila všech pět lidí na palubě a vyvolala otázky ohledně regulace těchto výprav. Pobřežní stráž USA minulý týden po prohledání dna oceánu našla předpokládané lidské pozůstatky a trosky z ponorky známé jako Titan.

Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přiletěl do Prahy. Český vládní speciál přistál na letišti v Praze. Z letiště zamířil rovnou na Pražský hrad, kde se setkal s prezidentem Petrem Pavlem a v pátek se potká i s premiérem Petrem Fialou. Návštěva ukrajinského prezidenta byla do poslední chvíle přísně utajována. Zelenskyj do Česka zavítal poprvé od chvíle, co Rusko zahájilo invazi a započala tím válka na Ukrajině. Sledujeme pro vás aktuální informace a novinky z návštěvy.

