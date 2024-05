Česká národní banka hodlá zvýšit podíl akcií ve svých několikabilionových devizových rezervách. Guvernér České národní banky Aleš Michl to v minulém týdnu zdůraznil na Diskusním fóru ČNB v Pardubicích. V dohledné době by tak mohla historicky poprvé padnout hranice dvaceti procent majetku centrální banky uložených v akciích, oproti současnému stavu by to znamenalo dodatečné nákupy akcií v objemu až bezmála 23 miliard korun. Centrální bankéři tak hodlají vyslyšet hlasy kritiků, podle nichž jsou investice ČNB příliš konzervativní. Centrální banka by se zároveň potenciálně mohla stát díky vyšším výnosům z investic i stabilním přispěvatelem do státního rozpočtu.

Za poslední rok do Česka vstoupilo několik velkých zahraničních tržišť a nyní přichází další. Původně turecký Trendyol, který z většiny vlastní čínská Alibaba, se začíná pozvolna zabydlovat na českém trhu. Nicméně podobně jako v případě čínských tržišť ani Trendyol zatím neumožňuje českým prodejcům a výrobcům na svých stránkách prodávat jejich zboží a dostat se tímto způsobem na velký turecký trh.

V úterý Evropská komise oznámila, že Česku uděluje povolení pro veřejnou finanční podporu na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Ve stejný den podal nabídku i druhý uchazeč v tendru, francouzská EdF, korejská KHNP svou závaznou nabídku poslala už v pondělí. Nyní se rozběhne hodnocení obou nabídek, které by mělo nejpozději v červenci vyústit v konečné rozhodnutí vlády o vítězi. O něm bude rozhodovat především cena. Smlouvu s vybraným kandidátem by měla podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely podepsat společnost Elektrárna Dukovany II, dcera polostátního ČEZ.

Ať už je to každoroční valorizace důchodů a politicky třaskavá penzijní reforma, revize dávkového systému, nebo změny zákoníku práce, týkají se občanů všech věkových a sociálních skupin. Dětem i seniorům, zaměstnancům i lidem bez práce, drobným živnostníkům i větším firmám tak či onak zasahuje do života a podnikání ministerstvo práce a sociálních věcí. Řada nových paragrafů, s nimiž současná vláda přichází, se vztahuje na dnešní dvacátníky a třicátníky.

