Kryptoměny mají před sebou potenciálně přelomový podzim. Alespoň z českého pohledu. Poslanci budou hlasovat o zákonech, které zajišťují virtuálním měnám srovnatelné právní postavení s akciemi. Znamenalo by to mimo jiné, že by čeští držitelé bitcoinu a spol. mohli ušetřit na daních – pokud by s prodejem v poslední době stále dražších kryptoaktiv počkali aspoň do roku 2025.

Generální ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Petr Witowski byl v pondělí odpoledne odvolán z funkce předsedy představenstva. Pro jeho odvolání zvedlo ruku 11 ze 14 členů dozorčí rady. Ačkoliv nebyl po zásahu policie v sídle podniku minulý týden z ničeho obviněn a byl pouze vyslýchán, politici včetně náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba volali po jeho konci. Na pozici generálního ředitele DPP bude vypsáno nové výběrové řízení, zatím největší pražskou městskou firmu povede místopředseda představenstva Ladislav Urbánek. Z dopravního podniku byli odvoláni také obvinění Marek Kopřiva a Jiří Špička.

VIDEO: Většina domácí práce stojí na ženách, má to dopady na ekonomiku, říká zakladatelka projektu Férová domácnost v pořadu FLOW

O tom, jak bude vypadat případné další funkční období exprezidenta Donalda Trumpa, rozhodne do značné míry tým jeho spolupracovníků. Není vyloučené, že by do něj v případě znovuzvolení nějakým způsobem začlenil svého zřejmě nejvýznamnějšího podporovatele, šéfa Tesly a SpaceX Elona Muska. Evropany bude zejména zajímat, kdo stane ve funkcích ministrů zahraničí a obrany a jaký názor budou mít tito lidé na válku na Ukrajině. Přístup k Trumpovi, a tedy i výběr jmen do možné budoucí administrativy přísně střeží jeden stále vlivnější člen exprezidentovy rodiny.

V Brně začalo minulý týden oficiálně fungovat již dříve oznámené centrum pro návrh pokročilých čipů, které díky penězům od tchajwanské vlády rozjely VUT, Masarykova univerzita a ČVUT. To do Česka přilákalo i první tchajwanské polovodičové společnosti, které zde plánují rozjet výzkum a vývoj a zároveň odtud navázat byznysové vztahy v Evropě. Pomohly i dobré politické vztahy a to, že si Tchaj-wan zvolil Česko jako základnu pro partnery výrobce čipů TSMC pro stavbu továrny za 10 miliard eur v sousedních Drážďanech.

