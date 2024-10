O tom, jak bude vypadat případné další funkční období exprezidenta Donalda Trumpa, rozhodne do značné míry tým jeho spolupracovníků. Není vyloučené, že by do něj v případě znovuzvolení nějakým způsobem začlenil svého zřejmě nejvýznamnějšího podporovatele, šéfa Tesly a SpaceX Elona Muska. Evropany bude zejména zajímat, kdo stane ve funkcích ministrů zahraničí a obrany a jaký názor budou mít tito lidé na válku na Ukrajině. Přístup k Trumpovi, a tedy i výběr jmen do možné budoucí administrativy přísně střeží jeden stále vlivnější člen exprezidentovy rodiny.

Minulá Trumpova éra ukázala, že spolupracovat s ním a dlouhodobě s ním vycházet není snadné. Jeho tým se často měnil a tato nestabilita přispívala k celkové nevypočitatelnosti administrativy impulzivního republikána. Poměrně vypovídající je, že jen zhruba polovina jeho minulého kabinetu si přeje, aby jejich někdejší šéf znovu uspěl a vrátil se do Bílého domu.

„Jeho ministr zahraničí ho nazval blbcem. Bývalý ministr obrany James Mattis říká, že ani nerespektuje ústavu. Někdejší personální šéf Bílého domu John Kelly říká, že je to nejhorší člověk, kterého kdy potkal,“ konstatoval před časem novinář ABC News George Stephanopoulos. Lidé z Trumpova okolí tak zásobí svět memoáry, ve kterých se vypisují z frustrace ze spolupráce s exprezidentem.

Dá se proto předpokládat, že výběr případného budoucího Trumpova týmu není snadný. Někteří odborníci mohou váhat, zda se do tohoto podniku pouštět. A on sám bude nejspíš pečlivě vybírat osoby, které jsou vysoce loajální, ale zároveň odborně způsobilé projít grilováním v Senátu. Americká média informují o tom, že na tvorbě možného kabinetu osmasedmdesátiletého politika už pilně pracují desítky lidí a přípravu by mohli dokončit do voleb. Tuto práci vykonávají bez velké publicity, protože Trump údajně nechce vzbuzovat dojem, že se dopředu považuje za jistého vítěze.

Musk jako auditor federálních výdajů

„Formální diskuze o tom, kdo bude sloužit v druhé Trumpově administrativě, jsou předčasné,“ odrážel otázky stanice NBC News na konkrétní jména mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung. Přesto jsou někteří lidé jakožto možní adepti na ministry a do dalších funkcí veřejně zmiňováni poměrně často. Osobou, která obzvláště přitahuje pozornost, je miliardář Elon Musk, který Trumpa tento měsíc veřejně podpořil na mítinku v Pensylvánii.

VIDEO: To nejdůležitější z debaty prezidentských kandidátů Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa (11. 9. 2024)

To nejdůležitější z debaty prezidentských kandidátů Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa. (11. 9. 2024) • The Boston Globe

Exprezident nedávno řekl Fox News, že by jej v případě vítězství učinil ministrem pro osekání výdajů. Naznačil však, že by Muskova role nebyla zcela oficiální. „Nechce být v kabinetu, chce jen mít na starosti snižování nákladů. Budeme mít novou pozici,“ vysvětlil s tím, že podnikatel umírá touhou, aby tuto činnost vykonával. Není jasné, nakolik lze brát tato prohlášení vážně. Jisté ale je, že Trump už dříve hovořil o tom, že by se Musk, známý svými škrty a propouštěním po koupi sociální sítě Twitter (nyní X), mohl podílet na auditu efektivity federální vlády.

V médiích se ovšem spekuluje i o několika adeptech na funkce, které budou obzvláště zajímat americké partnery v NATO, tedy o šéfech rezortu zahraničí a Pentagonu. V případě sedmačtyřicetiletého arkansaského senátora a veterána z Iráku a Afghánistánu Toma Cottona jsou dokonce zmiňovány obě tyto funkce. Zajímavé je, že má jestřábí názory, které odpovídají spíše tradičnímu republikánskému pohledu než tomu více izolacionistickému, který zastává Trump.

Cotton kupříkladu patří mezi autory dopisu, který před rokem vyzýval prezidenta Joea Bidena k tomu, aby na Ukrajinu poslal střely ATACMS. „Oddalování povede jen ke ztrátě dalších životů a prodlouží konflikt,“ píše se například v dokumentu. Jenže jeho postoj k válce nyní zjevně naráží na ten exprezidentův a jeho nejbližšího okolí. V létě tak Cotton ujišťoval, že Trumpův výběr J. D. Vance za kandidáta na viceprezidenta neznamená vyvanutí podpory Kyjeva. Vance je totiž k pomoci Ukrajině rezervovaný.

Mlha kolem Trumpových ukrajinských plánů

„Záležitost, které se Vance obává a o kterou bychom se měli všichni zajímat, je to, že jsme nechali výrobní základnu v této zemi zakrnět do bodu, kdy možná budeme muset činit těžká rozhodnutí,“ uvedl tehdy opatrně podle The Wall Street Journal (WSJ).

V citovaném dopise horujícím pro zaslání ATACMS přitom autoři argumentovali tvrzením, že USA mají plnou kapacitu dodávat Ukrajině tyto sofistikované zbraně bez toho, aby tím riskovaly ohrožení vlastní bojeschopnosti. Cotton se v poslední době také velmi vyhýbavě vyjadřuje k plánům exprezidenta na mírová jednání. Tuto záležitost podle něj bude mít smysl řešit až v okamžiku Trumpova nástupu do úřadu.

Za relativně nakloněné Kyjevu jsou považováni i další adepti na posty týkající se národní bezpečnosti – někdejší šéf CIA a exministr zahraničí Mike Pompeo a exporadce pro národní bezpečnost Robert O’Brien. To však ještě nutně neznamená dobré vyhlídky pro Evropu.

Pompeo je spoluautorem letního článku ve WSJ o mírovém plánu pro Ukrajinu. Hovoří se v něm o jeho prosazení prostřednictvím síly. Bránící se země by podle něj měla získat zbrojní pomoc bez omezení a také pojistky své budoucí bezpečnosti, které by měly záviset především na starém kontinentu. „Ukrajina vstoupí do NATO co nejdříve, takže všichni evropští spojenci převezmou břemeno její ochrany,“ píše se v textu s tím, že by členové aliance měli na obranu vydávat minimálně tři procenta HDP.

Další možný kandidát na ministra zahraničí, floridský senátor Marco Rubio, se nedávno snažil vyvléct z odpovědi na otázku, zda podporuje Vancův plán učinit z aktuální frontové linie demarkační čáru s demilitarizovanou zónou. „Nejdůležitější je, aby skončily ozbrojené střety, Ukrajina se mohla vrátit k obnově své ekonomiky a lidé domů,“ řekl webu Politico. Zásadní pak podle něj je, aby měl Kyjev větší vyjednávací páku než Rusko.

Kromě zmíněných osobností se v souvislosti s funkcemi se zahraničním přesahem přetřásá i řada dalších jmen. Například floridského kongresmana Michaela Waltze či někdejšího ministra obrany Christophera Millera, jehož práci chválí Trump možná i proto, že ji pod ním stihl vykonávat jen velmi krátce.

Exdemokratické posily doufají ve funkce

Zajímavé je, že v republikánově týmu, který ho připravuje na případné převzetí moci, jsou i dvě původně demokratická jména. Robert F. Kennedy junior, jenž byl demokratem do roku 2023 a letos kandidoval na prezidenta jako nezávislý a nakonec vyjádřil Trumpovi svoji podporu. A Tulsi Gabbardová, která se pokoušela prorazit v demokratických primárkách proti Bidenovi.

Jejich další osud ale zůstává nejasný. Není zcela vyloučené, že by Kennedy mohl být ministrem zdravotnictví. Armádní veteránka Gabbardová, která sloužila jakožto zdravotnice v Iráku, se netají chutí formovat zahraniční politiku Spojených států. Zřejmě by do ní promítala i svou náklonnost k ruským dezinformacím a konspiracím, například o amerických biolaboratořích na Ukrajině.

Zatímco konzervativci patrně nebyli z angažmá těchto osobností nadšení, odborníci v něm vidí Trumpovu snahu zaujmout nerozhodnuté voliče a zklamané demokraty. Od stratégů této strany přitom zaznívá, že je exprezident nejspíše využije jako užitečné idioty, ale skutečných postů se stejně nedočkají.

Zajímavé bude také sledovat, jestli Trump opět do nejvyšší politiky zapojí svou rodinu. Minule měli oficiální role jeho dcera Ivanka, a především její manžel Jared Kushner. Ten se silně angažoval v blízkovýchodní politice Washingtonu a vše nasvědčuje tomu, že s tím neskončil ani po změně v Bílém domě. Zdroj agentury Reuters tvrdí, že od té doby několikrát diskutoval se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem vztahy mezi oběma zeměmi včetně otázky normalizace vztahů Rijádu s Izraelem.

Donald junior systematicky mění GOP v MAGA

Kushner má přitom v celé záležitosti své vlastní obchodní zájmy. Arabská země vložila dvě miliardy dolarů do jeho společnosti Affinity Partners, která se zaměřuje na investice do amerických a izraelských firem. Trumpův zeť popírá, že by ho to stavělo do střetu zájmu. Je však pravděpodobné, že se kvůli tomu bude v případě zvolení svého tchána držet v roli šedé eminence. Ivanka tvrdí, že se chce „temnému světu“ politiky už zcela vyhnout.

Naproti tomu ambice jejího staršího bratra jsou těžko přehlédnutelné. O šestačtyřicetiletém Donaldu Trumpovi juniorovi se hovoří jako o korunním princi MAGA, tedy hnutí Trumpových příznivců, nazývaném podle zkratky sloganu Make America Great Again (Udělejme Ameriku opět skvělou). Sám se kupříkladu netají tím, že ho stálo hodně osobního úsilí, aby svého otce přesvědčil o tom, že je Vance vhodným kandidátem na viceprezidenta.

A stejně péče zjevně věnuje i tomu, aby od exprezidenta „nevhodné“ osoby odfiltroval. „Mojí úlohou bude zajistit, aby se ti špatní herci nedostali do administrativy, aby nepodkopávali mého otce a jeho politiku. Teď víme, kdo jsou ti lidé. V roce 2016 jsme neměli tušení,“ řekl junior WSJ. Je tak zřejmé, že Senát v případě exprezidentova vítězství dostane naservírované ministerské nominace, pečlivě předvybrané jeho synem ve spolupráci s Vancem.

Trump junior ale hledí ještě dál a soustředí se také na přeměnu strany, která jeho otce původně akceptovala z nutnosti a nakonec se jím nechává pohltit. „Don se více než kdokoli jiný zaměřuje na budoucnost hnutí, budování nové Republikánské strany. Na to, aby mladší lidé, jako jsem já a JD, byli zvoleni na klíčové posty. Mění starou republikánskou školu v protrumpovskou stranu,“ řekl zmíněnému americkému deníku kongresman z Indiany Jim Banks.