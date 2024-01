Na první pohled nešlo v posledních dvanácti měsících na akciových trzích prodělat. Tedy alespoň z pohledu burzovních indexů. Nejsledovanější ukazatel S&P 500, který měří vývoj cen akcií největších amerických korporací, přinesl přibližně čtvrtinové zhodnocení. Technologický Nasdaq narostl dokonce o více než 40 procent. Slušné nárůsty si připsaly také trhy v západní Evropě, v Japonsku i v Praze. Zklamáním pro globální investory naopak byly Čína a Hongkong. Někteří investoři se ale domnívají, že čas tamních akcií přichází právě teď.

Letecké společnosti v těchto dnech zjišťují, že dráž už letenky prodávat nelze. Zatímco v minulých letech zvyšovaly ceny až o desítky procent, loni narazily na strop. Vyplývá to z analýzy společnosti Cirium, na kterou upozornily Financial Times. A trend se otáčí. Aerolinky se dostávají pod tlak a musí stlačovat ceny na minimum, a to i z toho důvodu, že letadel na trhu přibývá a konkurence se zostřuje. Mimo jiné proto, že leasingové společnosti stahují letadla z Číny.

Teherán naznačil, že je ochotný otevřeně podpořit výpady jemenských povstalců v Rudém moři. Vyslal do těchto vod válečnou loď poté, co americké námořnictvo Húsíům zničilo tři plavidla. Znovu tak rostou obavy z širšího konfliktu na Blízkém východě, který by mohl vážně ohrozit mezinárodní obchod. Ropa zareagovala na vývoj situace mírným růstem.

Stát hodlá pohlídat, aby se úpadek Sberbank nezasekl v patové situaci, ve které by v důsledku tratila většina věřitelů. Ti zatím marně čekají na své peníze poté, co společnost LitFin v prosinci vyjádřila nesouhlas s postupem výplaty navrhovaným insolvenční správkyní Jiřinou Lužovou. V závěru prosince tak do insolvenčního řízení padlé banky vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze.

Stane se dnes: