Polská investiční společnost Abris Capital Partners se už potřetí za posledních šest let pokusí prodat majitele sítě autobazarů AAA Auto. Za účelem spuštění prodejního procesu už podle informací e15 oslovila právníky a poradce z oblasti fúzí a akvizic. Výše transakce by se měla pohybovat ve stovkách milionů eur.

Druhá největší česká IT skupina Seyfor (dříve Solitea) Martina Cíglera a slovenské investiční skupiny Sandberg Capital se rozrůstá o další dvě firmy. Ty doplní desítky předchozích akvizic. Seyfor za více než sto milionů korun získal stoprocentní podíl v pražské firmě Datacruit a třicetiprocentní podíl v hradecké společnosti Recruitis. Skupina tím vstupuje do nového byznysu: obchodu se softwarem a službami pro personalisty.

Podívejte se na rozhovor s vládním koordinátorem strategické komunikace Otakarem Foltýnem v pořadu FLOW:

FLOW: Rusko přitlačí, bude na nás útočit mnohem více, musíme být připraveni, říká Otakar Foltýn • e15

Speciální vojenské drony pro ukrajinskou armádu začala na jaře vyrábět česko-ukrajinská firma UAC u Kolína. Ročně plánuje produkovat stovky bezpilotních prostředků určených pro průzkum a ničení cílů. Stroje jsou průběžně přizpůsobovány měnícím se požadavkům ukrajinských vojáků. Kolínské provozy v současnosti zaměstnávají osm desítek lidí převážně ukrajinské národnosti, přibližně desetinu tvoří Češi. Při zvýšení poptávky je UAC připravena nabrat posily.

Už ve své první kolekci, tehdy coby student ateliéru designu oděvu zlínské Univerzity Tomáše Bati, představil Jan Černý na svou dobu zcela nevídané artikly, kterými mnohé šokoval, jiné prudil a další fascinoval, nebo dokonce vzrušoval. Nebylo to podobné ničemu. Bylo to zcela originální. A toho se Jan Černý drží dodnes. Svůj styl ukáže i při příležitosti z nejprestižnějších. Na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Paříži.

Stane se dnes: