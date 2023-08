Podnikatel Fiala chce ukrajinskou Sense Bank | e15.cz

Investiční skupina Dragon Capital českého byznysmena Tomáše Fialy by mohla koupit jeden z největších peněžních domů na Ukrajině Sense Bank, informuje agentura Bloomberg. Zájem o akvizici potvrdil deníku e15 sám Fiala. Banku, kterou původně vlastnila dvojice ruských oligarchů s úzkými vazbami na Kreml, minulý měsíc znárodnil ukrajinský stát. V budoucnu ji však chce spolu s několika dalšími firmami převést do soukromých rukou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá úpravu zákoníku práce zabývající se vztahy ve stavebnictví. Má poskytovat ochranu všem zaměstnancům včetně agenturních, kterým zaměstnavatel za plnění práce pro dodavatele nevyplatil mzdu. Svaz podnikatelů ve stavebnictví se proti návrhu ostře ohradil s tím, že stavebnictví má sehrát roli obětního beránka, protože na jiná odvětví se úprava nevztahuje. Šéf Ekospolu Evžen Korec tvrdí, že následkem by mohlo být nejméně pětiprocentní prodražení staveb.

Německý Spolkový kartelový úřadu (Bundeskartellamt) došel k závěru, že by český internetový obchod s potravinami Rohlik nezískal koupí firmy Bringmeister příliš velký podíl na tamním trhu. Pokud k akvizici nakonec dojde, českému startupu by se otevřela cesta, jak se dostat do dalších německých měst.

Nejkritizovanější opatření ve vládním balíčku na snížení schodků státního rozpočtu pravděpodobně zmírní Poslanecká sněmovna, na některá možná ani nedojde. Například e-cigarety navrhují některé koaliční strany zatížit nižší spotřební daní a po tlaku firem má být zachováno daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Do konce srpna se také očekává dohoda ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se zástupci obcí o zvýšení daně z nemovitostí.

