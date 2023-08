Tomáš Fiala chce převzít banku, kterou Ukrajinci zabavili Rusům | e15.cz

Investiční skupina Dragon Capital českého byznysmena Tomáše Fialy by mohla koupit jeden z největších peněžních domů na Ukrajině Sense Bank, informuje agentura Bloomberg . Zájem o akvizici potvrdil deníku e15 sám Fiala. Banku, kterou původně vlastnila dvojice ruských oligarchů s úzkými vazbami na Kreml, minulý měsíc znárodnil ukrajinský stát. V budoucnu ji však chce spolu s několika dalšími firmami převést do soukromých rukou.

„Může to pro nás být zajímavé. Pokud bychom banku kupovali, pravděpodobně bychom do toho šli s nějakým mezinárodním partnerem, protože je docela velká,“ uvedl Fiala. Sense Bank, dříve známá jako Alfa-Bank, je co do objemu aktiv jedenáctou největší bankou na Ukrajině a má kolem tří milionů klientů. V loňském roce vykázala ztrátu ve výši sedmi miliard hřiven, zhruba 4,2 miliardy korun.

Šéf Dragon Capital si podle Bloombergu od akvizice slibuje především posílení svého tržního podílu v oblasti retailových úvěrů, protože očekává, že tento segment bude po skončení války proti Rusku generovat významné příjmy. Agentura rovněž připomněla, že Fialův obchodní partner Ivan Svítek v Alfa-Bank v minulosti působil na několika vedoucích postech, a velmi dobře tedy zná tamní prostředí.

Fiala však pro e15 upřesnil, že nemá představu, kdy a zda vůbec se obchod uskuteční. „Až to bude stát privatizovat, budeme to seriózně analyzovat. Kdy to ale bude prodávat, zatím nikdo neví,“ řekl podnikatel označovaný za nejbohatšího Čecha na Ukrajině, jenž prostřednictvím své kyjevské společnosti v zemi čile investuje do bank, IT firem, nemovitostí a médií. Je například spolumajitelem menšího ukrajinského peněžního domu Unex Bank či zpravodajského serveru Ukrajinska pravda. Ve východoevropské republice žije a podniká, byť některé jeho byznysové aktivity narušila ruská invaze.

Sense Bank až donedávna patřila skupině ABH Holdings, kterou ovládají ruští miliardáři Michail Fridman a Petr Aven. Oba jsou považováni za blízké spojence Vladimira Putina a po vypuknutí války byli zařazeni na sankční seznam Evropské unie. Ukrajinská vláda proto Sense Bank letos v létě vyvlastnila, což jí umožnil zákon, který v červnu podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Tento krok přispěje k ochraně zájmů vkladatelů banky a zabrání ohrožení finanční stability na Ukrajině,“ vysvětlilo tehdy ukrajinské ministerstvo financí. „Napojení původních majitelů na režim v Rusku představuje značné reputační riziko a má významný negativní dopad na činnost banky,“ doplnila ukrajinská centrální banka s tím, že současní klienti změnu vlastníka nepocítí.

Sense Bank je už pátým velkým finančním domem v držení státu, který tak teď kontroluje více než polovinu bankovních aktiv v zemi. To znepokojuje Mezinárodní měnový fond, jenž vyzval Kyjev, aby se části společností zbavil. „Z toho důvodu dává vládě smysl, aby prodej uskutečnila co nejdříve,“ myslí si Fiala.

Ukrajinské ministerstvo financí bez bližších podrobností napsalo Bloombergu, že stát „má zájem snížit svůj podíl v bankovním sektoru a bude připravovat znárodněné firmy včetně Sense Bank k převodu do soukromého vlastnictví“.

Otázkou ovšem zůstává, zda do transakce ještě nemohou promluvit bývalí vlastníci banky. Fridman a Aven dlouhodobě kritizují západní sankce a podali proti nim stížnosti u soudů. Také řada právníků ve Spojených státech a Evropské unii upozorňuje, že některé zabavené ruské majetky zřejmě bude nutné po válce vrátit. Fiala se k tomu odmítl vyjádřit. V minulých měsících si ovšem veřejně stěžoval, že ukrajinská vláda postupuje při znárodňování ruských aktiv v zemi příliš pomalu.