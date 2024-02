Největší zemědělské organizace v Česku se sice distancovaly od pondělní demonstrace v Praze, za níž stojí lidé propojení s tuzemskou dezinformační scénou, už na čtvrtek však připravují ve spolupráci se zahraničními kolegy vlastní protestní jízdu na státních hranicích. Další akce mohou následovat příští měsíc, pokud zemědělci nebudou spokojeni s konečnými návrhy změn, které připravuje ministr Marek Výborný. Co vlastně farmáři po vládě chtějí a je vůbec reálné, aby jim vyšla ve všem vstříc?

Čínská technologická firma Huawei zaplatila nadnárodní lobbistické kanceláři Squire Patton Boggs v průběhu pěti let v přepočtu desítky milionů korun, aby Číňanům ve Washingtonu pomohla bojovat proti americkým sankcím. U Squire Patton Boggs jako konzultant působí i poradce prezidenta Pavla Petr Kolář. Ten odmítá, že by Huawei jakkoliv pomáhal. Své klienty ale prezidentův „přítel po boku“ nadále tají.

V sobotu 24. února to budou dva roky od okamžiku, kdy Rusko začalo drancovat Ukrajinu. Odhady, podle nichž měla válka trvat jen pár dní a ruská armáda se rychle měla dostat až do Kyjeva, se sice nenaplnily, skutečností se ale nestaly ani vize přející rychlé vítězství Ukrajincům. Stále zřetelnější je, že stejně jako zamrzlý konflikt na Donbase dospěla i tato Putinova válka do bodu mrazu a přešla do fáze pozičního boje, který bude trvat ještě velmi dlouho. Pro řadu hráčů je však oddalování konce války paradoxně dobrou zprávou.

V Česku bude mít vývojové centrum další mezinárodní společnost zaměřená na návrh čipů. V Praze podle informací e15 otevírá inženýrské kanceláře americký podnik Analog Bits, který úzce spolupracuje s největšími zakázkovými výrobci čipů na světě a pomáhá jim s produkcí těch nejpokročilejších kusů. „Chceme do Česka přinést znalosti návrhu v nejmodernějších mikroelektronických výrobních procesech a vytvořit vysoce kvalifikovanou pracovní sílu,“ říká ředitel pražské pobočky Analog Bitsu Michal Marčišovský.

