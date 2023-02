Ranní check: Robotické království Zásilkovny, dřevostavby jsou trend a dusno ve sněmovně | e15.cz

Neustálý bzukot robotů, překvapivě málo lidí a desítky tisíc zásilek. Robotizované depo Zásilkovny v pražských Štěrboholích funguje teprve krátce přes rok, investice za desítky milionů už ovšem poznala dva vánoční vrcholy sezony a začíná se pomalu vyplácet. Holding Packeta, který přepravní společnost vlastní, cílil na znásobení schopností prostoru, který má k dispozici.

„Hledali jsme řešení, které bude při rychlém růstu Packety rychle škálovatelné, tedy jednoduše rozebíratelné a přenosné,“ uvedla při spuštění robodepa zakladatelka společnosti Simona Kijonková. A není divu, Zásilkovna měla ještě v roce 2016 obrat necelých 200 milionů korun, v roce 2021, což je poslední rok, za který jsou známé hospodářské výsledky společnosti, to bylo už 4,7 miliardy korun. Další podrobnosti se dozvíte v článku E15.

Jedním z největších trendů současnosti je udržitelnost a té se chce držet i společnost UBM. V jejím pojetí se rovná výstavbě ze dřeva, která je v České republice stále na svém začátku. Projekt Arcus City, který se UBM chystá zahájit už letos na jaře, se stane vůbec prvním pražským bytovým domem ze dřeva. „Jakýkoliv projekt se v současnosti chystáme koupit, tak se vždycky koukáme na to, jestli je možné ho stavět jako dřevostavbu. Je to jedno z kritérií, které rozhoduje o tom, jestli bude nebo nebude akvizice schválená,“ říká v rozhovru pro E15 jednatel UBM Development Czechia Josef Wiedermann.

Digitální personalistika je na vzestupu, přestože mnoho společností omezilo náborové a výdajové plány. HR platformy, které nabízejí bezpapírová řešení uzavírání dokumentů, analytické nástroje pro sledování zaměstnanců nebo i sdílení firemních vtipů, loni skokově narostly. Česko-slovenský startup Sloneek zvýšil obrat čtyřnásobně a personální systém OKbase zaznamenal přírůstek zakázek téměř o dvě třetiny. Trendu započatému covidovým růstem teď navíc pomáhá chystaná novela zákoníku práce, která umožní řadu pracovních smluv uzavírat online. Více v článku E15.

Opozice svede bitvu o důchody. Na penze pro příští seniory ale mohou chybět peníze

Tento týden bude v Poslanecké sněmovně velmi horko. Vláda plánuje ve stavu legislativní nouze prosadit novelu zákona o důchodovém pojištění, která od června oproti nedávným předpokladům připraví seniory a také invalidy či vdovy a vdovce o tisíc korun měsíčně. Důchodci se ještě začátkem měsíce těšili na v pořadí třetí mimořádnou valorizaci penzí, která jim měla přilepšit 1770 korun. Pokud kabinet změnu protlačí parlamentem a podepíše ji prezident, dostanou pouze 760 korun.

Stávající starobní důchod činí v průměru 19 440 korun, což je už teď historicky nejvyšší číslo, a v červnu i po nižší valorizaci přesáhne 20 tisíc korun. Jde také o rekordní poměr průměrné penze vůči průměrné mzdě, který vždy dosahoval přibližně 41 procent, zatímco nyní se blíží 50 procentům.

„Záměrem úprav valorizací je mezigenerační solidarita a předcházení hospodářským škodám. Situaci musíme řešit zodpovědně a s ohledem na budoucí generace,“ argumentuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Říkali jste, že ušetříte desítky miliard a nyní chcete vzít peníze důchodcům. Vláda bude mít díky inflaci mimořádné příjmy, žádné hospodářské škody nehrozí,“ odmítá záměr kabinetu šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Kdyby vláda nezasáhla jen letos by zatížila důchodový systém částkou 34,4 miliardy korun, kterou by si stát musel půjčit. V příštím roce už by to bylo 58,8 miliardy. Pouze za leden na takzvaném penzijním účtu chybělo deset miliard, za celý rok má deficit především z důvodů dvou loňských mimořádných valorizací dosáhnout téměř 80 miliard. V dalších letech bude dále růst. Do vážných problémů se může dostat už na začátku příští dekády po nástupu silných ročníků ze sedmdesátých let na odpočinek.

