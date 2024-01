Útoky jemenských povstalců na lodě v Rudém moři, které přepravují dodávky z Asie do Evropy, dělají značné potíže automobilkám vyrábějícím na starém kontinentu. Volvo v tomto týdnu přistupuje k třídenní odstávce, Tesla koncem ledna zastaví většinu prací v továrně u Berlína dokonce na dva týdny. Možných dopadů jsou si vědomy i automobilky, které vyrábějí v Česku. Odstávky výroby zatím nehrozí, součástky se ale dostávají do závodů se zpožděním a podstatně dráž.

Už bezmála sedm týdnů je téměř šestnáct tisíc věřitelů padlé Sberbank drženo v šachu společností LitFin, která svým prosincovým odvoláním zablokovala výplatu téměř 57 miliard korun. S napětím nyní věřitelé vyhlížejí příští milník v kauze, a totiž rozhodnutí odvolacího soudu. Jisté už nyní je, že do konce měsíce verdikt nepadne. Sberbank totiž není v lednové agendě pražského vrchního soudu. Podle poradců se může čekání protáhnout i na měsíce.

Nemusí být člověk extrémní fanda lidovců, aby je měl občas za co pochválit. Jejich předseda Marian Jurečka se pokusil takzvaně vysedět kauzu s pozdním a neobratným vysvětlováním své kauzy s ministerským večírkem (abychom se tedy vyhnuli přímo termínu lhaní), nechal si to odkývat stranickými potentáty, ale straníci to odmítli akceptovat. Tedy někteří a zdola. My, co jsme zvyklí na rezolutní lidovecké „možná“ jako základní stranickou doktrínu, jsme nynějším „nikdy“ mile překvapeni.

Výstavba velkých infrastrukturních staveb v Česku má významně zrychlit. Plánuje to nový Dopravní a energetický stavební úřad, který vznikl na základě nového stavebního zákona a od ledna řeší všechny žádosti o povolení dálnic, železničních tratí i jaderných zařízení. Po půlroční přípravě ale začíná jen s polovinou zaměstnanců a další teprve intenzivně hledá. Jeho pracovníci se přitom budou muset vyrovnat nejen s novou agendou, ale i s náloží už probíhajících stavebních řízení.

