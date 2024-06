Účtování polské vlády Donalda Tuska s představiteli osmileté éry Práva a spravedlnosti (PiS) se komplikuje. Někdejší šéf ropné společnosti Orlen Daniel Obajtek, jehož činnost ve firmě prošetřuje prokuratura, byl o víkendu za PiS zvolen do Evropského parlamentu. Prominent minulého režimu byl přitom už před hlasováním podezřelý z toho, že se schovává před polskými úřady. Investigativci tvrdí, že mu azyl poskytl maďarský premiér Viktor Orbán.

Souboj mezi evropskými, americkými a čínskými automobilkami se přesunul i do čistě virtuálního světa. Škoda Auto a řada dalších značek o sobě zkoušejí dávat vědět mimo jiné naskakováním na digitální trendy, jako je metaverzum nebo kryptoměnová odnož s názvem NFT.

Podívejte se na rozhovor s Hanou Landovou z Hospodářské komory o novém stavebním zákonu:

Rozhovor pro FLOW s Hanou Landovou o stavebním zákonu • e15

Policie chybovala při částečném odložení kauzy exposlance TOP 09 Dominika Feriho. Ústavní soud (ÚS) vyhověl jedné z pěti žen, které se na něj obrátily se stížností. Zrušil usnesení státního zastupitelství, které odložení potvrdilo. Policie se patrně bude muset k případu vrátit, neznamená to však automaticky to, že Feri bude znovu obžalován.

Na neutěšenou jižní část pražského Smíchova se začíná přesouvat stavební aktivita. Developer Sekyra Group zde zahajuje druhou etapu svého rozsáhlého projektu nové čtvrtě Smíchov City. Do několika let by zde měly vyrůst tři administrativní objekty včetně nové centrály České spořitelny a hotel. Na soukromý projekt za celkem 35 miliard korun naváže město a Správa železnic, které zde pracují na modernizaci železnice a výstavbě nového dopravního terminálu. Veřejné investice dosáhnou dalších patnácti miliard korun.

Evropská komise dočasně zvýší cla na dovoz elektrických vozů vyráběných v Číně. Stávající desetiprocentní tarif naroste od července na až 38 procent. Rozhodla tak Evropská komise, která dnes informuje výrobce. Komise se tak snaží chránit domácí výrobce před údajně neférovou konkurencí neúměrně dotovanou Pekingem. Cla zvyšuje i přes silný odpor Německa, které s opatřením nesouhlasí a varuje před nákladnou obchodní válkou. Čínská odveta se totiž zdaleka nemusí omezovat „jen“ na automobilový průmysl. Zda zůstanou cla definitivně zvýšená, rozhodnou členské státy v druhé polovině letošního roku.

Stane se dnes: