Policie chybovala při částečném odložení kauzy exposlance TOP 09 Dominika Feriho. Ústavní soud (ÚS) vyhověl jedné z pěti žen, které se na něj obrátily se stížností. Zrušil usnesení státního zastupitelství, které odložení potvrdilo. Policie se patrně bude muset k případu vrátit, neznamená to však automaticky to, že Feri bude znovu obžalován.

Ostatním stěžovatelkám soud nevyhověl, odložení tak v jejich případě dále platí. Ženy původně figurovaly v kauze jako potenciální oběti sexuálního násilí, Feri ale nakonec stanul před trestním soudem jen kvůli třem skutkům spáchaných na jiných ženách. Momentálně je Feri ve vězení, na pravomocný rozsudek nemá dnešní nález žádný vliv.

Žena, jejímž případem se budou orgány činné v trestním řízení znovu zabývat, tvrdila, že měla s Ferim ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk, při kterém si Feri sundal kondom, s tím však už partnerka nesouhlasila. Policie ani státní zástupci v tom nespatřovali trestný čin, ÚS má ale jiný názor, podobné počínání lze kvalifikovat jako znásilnění. „Je třeba odmítnout kategorický a neodůvodněný závěr o netrestnosti takového jednání,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jana Svatoně.

Ústavní soudci navíc vytkli policii, že tvrzení dívky důkladněji neprověřila, na nic se ji nedoptávala a její vysvětlení ani řádně nezaznamenala. Policisté se podle ÚS nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechla ani svědkyni, která o události prý věděla.

Dominik Feri u odvolacího soudu: Potvrdil mu trest vězení na tři roky! • BleskTV

„Z protokolu si nelze učinit o situaci jasnou představu, tomu také odpovídá zcela neurčitý popis pohlavního styku v usnesení o odložení věci. Takové nedostatky svědčí o porušení práva stěžovatelky na účinné vyšetřování,“ řekl Svatoň. Orgány činné v trestním řízení by nyní měly pochybení napravit, v prvním kroku to bude úlohou státního zastupitelství.

Advokát Pavel Uhl nález ve vztahu k jedné ženě přivítal, ačkoliv lze podle něj nadále „očekávat cokoliv“. Ve vztahu k ostatním ženám s výsledkem nesouhlasí. „ÚS se vydal cestou budování mýtu dokonalé oběti, což je sice cesta technicky možná, je to jedna z možných variant výkladu ústavního pořádku, ale osobně se domnívám, že k posilování spravedlnosti tato cesta nevede,“ řekl Uhl.

V odložené části kauzy policie označila Feriho chování za sexuálně predátorské, avšak intenzitou, provedením ani jinými okolnostmi prý nenaplnilo zákonem požadované znaky žádného trestného činu, a to ani ve stadiu pokusu. Státní zastupitelství postoj policie potvrdilo. Pět žen v ústavní stížnosti poukazovalo na zásah do práva na lidskou důstojnost či práva na soudní ochranu, uspěla jen jedna z nich.

„V případě ostatních čtyř stěžovatelek ÚS neshledal, že by zásah do jejich ústavních práv dosahoval intenzity jejich porušení. Povaha institutu odložení trestní věci však ani v jejich případě nebrání jakémukoliv novému procesnímu vývoji,“ stojí v nálezu. Případy lze znovu otevřít, pokud by například vyšly najevo nové okolnosti.

Právník Feri si momentálně odpykává tříletý trest vězení za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Do vězení nastoupil koncem května. Kvůli trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a opustil TOP 09 i celou politiku. Proti pravomocnému rozsudku se hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek.