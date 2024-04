Deset let stál v čele Estonska, které se za jeho působení přeměnilo v jednu z technologicky nejvyspělejších zemí světa. Proslul také jako hlasitý kritik putinovského Ruska, a ani dnes po odchodu do politického důchodu si k agresivní zemi, jež rozpoutala válku na Ukrajině, nebere žádné servítky. „Dokonce ani ruská opozice není o nic méně imperialistická než Putin,“ tvrdí v rozhovoru s e15 bývalý estonský prezident Toomas Hendrik Ilves, který v úterý vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na International E-commerce and Digital Summitu v Praze.

Byznysový potenciál obchodu s elektrickými vozy přilákal v Číně několik desítek specializovaných automobilek. Ty nejúspěšnější, které obstály v ostrém konkurenčním souboji na tamějším, světově největším trhu elektromobilů, se nyní prosazují na evropských trzích včetně českého. Sázejí na často mimořádný poměr ceny a kvality, ještě ale nezískaly plnou důvěru zdejších zákazníků. Pokud se jim to podaří, jako se to v minulosti povedlo japonským nebo jihokorejským výrobcům, mohou podle odborníků z oboru časem obsadit dvacet i více procent evropského trhu elektromobilů. Trhu, který by do šesti let mohl vyrůst až na 9,6 milionu ročně prodaných vozů.

✅ Airbus v prvním čtvrtletí předstihl Boeing v dodávkách letadel

Evropský výrobce letadel Airbus v prvním čtvrtletí překonal v dodávkách letadel amerického konkurenta Boeing. Dodávky Airbusu se za první tři měsíce roku zvýšily o 12 procent na 142 letadel. Dodávky Boeingu za stejnou dobu klesly na 83 letadel z loňských 130. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje poskytnuté společnostmi.

Boeing dodal, že v samotném březnu dodal 29 letadel. Proti stejnému měsíci loni je to o více než polovinu méně. Loni v březnu dodal 64 letadel. Může za to pokles výroby letounů 737 MAX kvůli zvýšeným kontrolám kvality a auditům ze strany regulačních orgánů.

Vlastník skupiny Vítkovice Jan Světlík čelí trestnímu stíhání. Policisté specializující se na hospodářskou kriminalitu podle informací e15 v březnu dokončili fázi prověřování a obvinili podnikatele z daňových podvodů. Světlík obvinění považuje za absurdní.

