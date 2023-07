Ukrajina neobdržela pozvánku do NATO, Oblečení ze | e15.cz

Skeptici by rádi přezdívali Evropě nikoliv starý, ale zastaralý kontinent. Navzdory zaostávání evropských firem v oblasti umělé inteligence či elektromobility ale stále ještě existují technologická odvětví, kde tento světadíl snese srovnání se Spojenými státy nebo s Čínou: v přístupu ke kryptoměnám. Naděje je to i pro Česko. „Projednou má Evropa reálnou možnost udávat směr významné inovace a oživit svou upadající ekonomiku,“ uvedl Patrick Hansen, šéf evropské strategie amerického vydavatele stablecoinu USDC.

Slovenský startup Tachyum tvrdí, že konečně pokročil do jedné z finálních fází vývoje revolučního procesoru Prodigy. Ten má dle odvážných prohlášení ve výkonu předčit modely firem Intel a Nvidia a zároveň výrazně snížit spotřebu elektřiny. Tachyum vydání odkládá už zhruba tři roky, mimo jiné kvůli údajné sabotáži. Firma také získá finanční podporu od Evropské komise.

Designové posezení, industriální prostory nebo výběrová káva. I tak může vypadat nakupování v second handu. Tradice nákupů levného zboží dováženého ze zahraničních řetězců z 90. let se postupem času mění v trendy záležitost, na svých sociálních sítích se nošenými kousky chlubí influenceři i celebrity. Ceny výběrového zboží z druhé ruky se přitom často mohou vyšplhat výš než ceny zboží nového. „Nekupujete si jen oblečení, investujete do starožitnosti,“ říká majitelka holešovického second handu Déjà vu Prague Markéta Konečná.

✅ Ukrajina neobdržela pozvánku do NATO, po které volal Zelenskyj

Spojené státy a globální spojenci představili na středečním summitu NATO nové bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Cílem je dlouhodobě posílit obranu země proti Rusku. Kyjev usiluje o členství v alianci. Na konci dvoudenního summitu NATO ve Vilniusu britský premiér Rishi Sunak prohlásil, že Severoatlantická aliance udělala „značný pokrok“ v poskytování podpory Ukrajině. Přesto Ukrajina neobdržela pozvánku ke členství v NATO.

