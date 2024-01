Návrh penzijní reformy ministra práce a sociálních věcí Marina Jurečky (KDU-ČSL) čelí vážným výhradám zdravotníků. V mezirezortním připomínkovém řízení jasně odmítají postupné zvyšování důchodového věku nad 65 let kvůli omezenému pracovnímu výkonu. Nárůst věkové hranice je přitom jedním z pilířů zamýšlených změn. Možné zhroucení reformy je podle informací e15 důvodem, proč šéf rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nehodlá vystoupit proti Jurečkovi a vyvolat tak spor ve vládní koalici.

Kdo před rokem zainvestoval do akcií americké Tesly, mne si ruce. Automobilka mu tuto „sázku“ loni zhodnotila o více než sto procent. Koncem roku však ztratila prvenství v prodejích elektromobilů na světových trzích, když ji předběhl čínský gigant BYD – a není to jediný obrat, díky němuž mají Asiaté navrch. Profesionální portfolio manažeři a investoři, které e15 oslovila, nyní od investic do Tesly spíše odrazují, naopak upozorňují na značný potenciál jejího čínského konkurenta, na jehož případném úspěchu se mohou investoři svézt.

Zavedení společné evropské měny v České republice by podle místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové mělo být předmětem referenda. ANO, které přijetí eura odmítá, takový plebiscit hodlá připravit, uvedla v neděli bývalá ministryně financí v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Podle ní i současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) bude případné nahrazení české koruny předmětem politického rozhodnutí, prioritou je dát do pořádku veřejné finance.

Letouny typu Boeing 737 MAX 9 budou pod drobnohledem po páteční nehodě, kdy se jednomu ze strojů ve Spojených státech za letu vytrhla část trupu s oknem. Americké úřady v sobotu z provozu dočasně stáhly 171 těchto letadel, která mají projít zevrubnou inspekcí. V neděli stejný krok oznámila panamská společnost Copa Airlines, která má 21 těchto strojů, a aerolinky Turkish Airlines s pěti boeingy, napsala agentura Reuters.

