Zavedení společné evropské měny v České republice by podle místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové mělo být předmětem referenda. ANO, které přijetí eura odmítá, takový plebiscit hodlá připravit, uvedla v neděli bývalá ministryně financí v pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. Podle ní i ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) bude případné nahrazení české koruny předmětem politického rozhodnutí, prioritou je dát do pořádku veřejné finance.

Debatu o zavedení společné evropské měny v novoročním projevu rozproudil prezident Petr Pavel. Z koaličních stran jsou pro přijetí eura především STAN, Piráti a TOP 09. Naopak ODS se staví proti, stejně jako ANO a další opoziční hnutí SPD, které dlouhodobě prosazuje uzákonění pravidel obecného referenda. Pro referendum o euru se vyslovil i někdejší prezident Václav Klaus.

„Myslím, že by (rozhodnutí o přijetí eura) mělo být podrobeno referendu. A já za hnutí ANO říkám, že my to připravíme,“ uvedla Schillerová. Poukázala na to, že řada zemí eurozóny je zadluženější než Česko a že státy s eurem mají rozdílnou ekonomickou a cenovou úroveň. Připomněla, že podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z loňského června téměř tři čtvrtiny občanů s přijetím eura nesouhlasí.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři tzv. maastrichtská kritéria. Míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen, úroková míra pak nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Další kritérium stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na šedesát procent HDP, poslední vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.

Pro a proti euru Ochránilo by nás euro před extrémní inflací lépe než koruna? Jaký význam má udržování vlastní měny v globalizovaném světě? A jak by se vyvíjela česká ekonomika s eurem?

Vláda se teď zabývá pravidelným materiálem připraveným ministerstvem financí a Českou národní bankou, který hodnotí připravenost země na přijetí eura. Experti obou institucí v dokumentu doporučili zatím do eurozóny nevstupovat. Podle Stanjury ale ve vládním připomínkovém jednání zazněly politické komentáře k zavedení eura, které nelze vyřešit na expertní úrovni a musí je projednat kabinet. Očekává, že se tak stane ještě v lednu.

Česko letos zřejmě splní kritéria pro přijetí eura

Česká republika letos pravděpodobně po dlouhé době splní první tři maastrichtská kritéria pro zavedení eura, řekl v nedělním debatním pořadu České televize ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj rozhodnutí o případném přijetí evropské měny musí předcházet dlouhá odborná diskuse. Ministr potvrdil, že v současnosti nepanuje ohledně vstupu země do eurozóny ve vládní koalici shoda. Připustil ale, že by koalice letos mohla jednat o ustavení vládního koordinátora pro přijetí eura.

Jurečka si také myslí, že tuzemská ekonomika k euru postupně směřuje. Upozornil, že zhruba šedesát procent úvěrů český firem už je vedeno v eurech a české podniky stále častěji obchodují v evropské měně, a to i mezi sebou.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy a člena představenstva Škody Auto Martina Jahna Česko mohlo vstoupit do eurozóny už dříve, a stát by proto měl zahájit kroky pro zavedení eura co nejrychleji. Podle Jahna by to mělo být pro tuzemskou ekonomiku, která je velmi provázaná s ostatními unijními zeměmi, výhodné. Zároveň zpochybnil vliv České národní banky na vývoj tuzemské ekonomiky. Přijetí eura v České republice podporuje například i Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Proti přijetí eura je naopak předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj jde v současné době o zbytečné diskuse. „Euro je poslední věc, co bychom teď měli řešit,“ řekl Středula. Přijetí evropské měny by podle něj znamenalo pro Česko náklady v hodnotě stovek miliard korun.