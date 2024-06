Rovnice elektromobil = Tesla už delší dobu neplatí a stejně tak i neotřesitelnost americké automobilky na poli autonomních technologií. Že pozice světoznámého výrobce oslabuje, se domnívají už také mnozí investoři spravující obrovská portfolia. Tesle byli v některých případech i přes dekádu věrní a vydělali na jejím masivním růstu, nyní se ale jejích cenných papírů zbavují, upozorňuje agentura Reuters. Jejich rozhodnutí nezvrátila ani slova zakladatele a spolumajitele Elona Muska o robotaxi, ani sliby, že Tesla chystá cenově dostupnější modely.

Výroba dopravních letadel a jejich pohonných jednotek se soustředí v rukách několika málo firem. A to je nutné změnit, tvrdí šéf aerolinek United Airlines. „Myslím, že potřebujeme v letectví větší konkurenci,“ prohlásil Scott Kirby v podcastu The Air Show, nahraném na valné hromadě světového sdružení aerolinek IATA, která právě skončila. „Dva výrobci letadel, tři výrobci motorů, typicky u každého typu letadla jen jeden výrobce motoru,“ shrnul současný stav. Technické vady pohonných jednotek jsou podle Kirbyho pro aerolinky ještě horší než cokoli, co se děje u Boeingu nebo Airbusu. „Potřebujeme soutěž,“ dodal rezolutně.

Při srážce rychlíku a nákladního vlaku v Pardubicích ve středu večer zemřeli čtyři lidé a 27 lidí skončilo v nemocnicích. Expres jedoucí z Prahy do Košic a ukrajinského Čopu projel podle Drážní inspekce návěstidlo zakazující jízdu. Zda šlo o technickou závadu, nebo lidskou chybu, inspekce zjišťuje. Nejtragičtější čelní střet dvou vlaků v Česku téměř za 30 let vyšetřuje i policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Evropská centrální banka (ECB) se ve čtvrtek podle očekávání rozhodla snížit své úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Základní sazba klesne na 4,25 procenta a depozitní sazba na 3,75 procenta, oznámila banka. Ke snížení úroků přikročila poprvé od roku 2019. Podle ekonoma Tomáše Pfeilera však frankfurtská instituce rozhodně nedeklarovala konečné vítězství nad inflací a z tohoto důvodu bude k dalšímu nastavení politiky přistupovat s rozmyslem.

