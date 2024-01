Jeden z největších českých podniků Agrofert předloňský výrazný nárůst zisku nezopakuje. Naopak je velmi pravděpodobné, že hrubý provozní zisk (EBITDA) loni klesl pod úroveň roku 2021, tedy minimálně o třetinu. V rozhovoru pro e15 to řekl šéf akvizic společnosti Libor Němeček s tím, že loňský rok byl těžký především pro chemickou divizi.

Schválili jsme jako první na světě regulaci umělé inteligence, pochvalovali si unijní politici a úředníci na začátku loňského prosince. Definitivní znění ale ještě není hotové, kompletuje se až během ledna za dozoru belgického předsednictví. Nyní vychází najevo, že evropská sedmadvacítka chce přísnější podmínky pro rozvoj umělé inteligence vykompenzovat podporou nadějných firem.

Snížená valorizace důchodů z loňského června u Ústavního soudu obstála, senioři a další oprávněné osoby si zpětně nepolepší zhruba o tisícikorunu měsíčně. Ústavní soud zamítl návrh 71 poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů. Oznámil to předseda soudu Josef Baxa, odůvodnění četl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček, který nahradil původního zpravodaje Jan Svatoně. Jednací sál zaplnili novináři a veřejnost, zejména penzisté. Po oznámení výroku zazněl v sále výkřik „Hanba!“.

Matematika sice v moderním světě nepatří k oblíbeným disciplínám, s čísly je to ale jinak. Lidé nadále podléhají jejich magii, a to zejména v nekonečných souborech dat, jimiž jsme zaplaveni. Hypermoderní dataismus přináší novou víru, že data, když se dobře vysvětlí a vyloží, přinesou nejen odhalující vhled do moderních společností, ale i hlubší porozumění životu. Odtud pak jednou – doufejme že napořád – vzejde, ale už vlastně vzchází krásný pocit, že rozumíme světu a umíme ho tedy i ovládat.

Stane se dnes: