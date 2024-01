Soud zkoumal tři hlavní argumenty opozice, které se týkaly zněužití stavu legislativní nouze, v němž Poslanecká sněmovna o úpravě paragrafů rozhodla, a jednacího řádu dolní komory parlamentu. Zkonodárci ANO poukázali také na možnou retroaktivitu přijatých změn.

Soudce Šimíček poukázal mimo jiné na skutečnost, že ústavní tribunál vycházel z předchozí judikatury, tedy z dřívějších rozhodnutí.

Novela zákona o důchodovém pojištění změnila pravidla pro valorizaci penzí z loňského června. Podle původního znění normy by každý důchodce dostal přidáno o jedenáct procent, tedy asi o tisícikorunu. Vyplacení této tisícikoruny všem oprávněným osobám by státní rozpočet vyšlo zhruba na dvacet miliard. Touto částkou by byl důchodový systém zatížený už natrvalo.

Aby tomu vláda zabránila, přijala ve stavu legislativní nouze úpravu zákona, podle níž lidé na odpočinku nebo invalidé dostali přidáno jen 2,3 procenta a k tomu každý ještě 400 korun. I když ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tehdy zdůrazňoval, že pro penzisty s nejnižšími důchody to bude výraznější růst příjmů než podle původní varianty, většina důchodců si polepšila méně. V průměru to bylo 760 korun.

Vláda to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností, jen za loňský rok ušetřila 19,4 miliardy korun. Poslanci ANO, za které k soudu přišla bývalá ministryně financí Alena Schillerová, se domnívali, že vláda zasáhla do práv důchodců. Kvůli inflaci prý měli nárok na výraznější růst penzí. Navíc podle ANO vládní většina zneužila stav legislativní nouze.