Bourání Libeňského mostu začne na konci dubna, rozhodl magistrát

Silničáři začnou bourat nyní uzavřenou část pražského Libeňského mostu blíže k Palmovce na přelomu letošního dubna a května. Do konce února přeloží inženýrské sítě a rovněž začnou v této části odstraňovat tramvajové koleje. Na úterním jednání výboru pro dopravu pražského magistrátu to řekl náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Jiří Hájek. V sobotu 17. února se dopravní podnik (DPP) provizorně vrátil provoz tramvají na část mostu přes řeku, část soumostí k Palmovce zůstává uzavřena.

Takzvaný inundační most, který bude zbourán, slouží jako preventivní ochrana před povodní, stojí na břehu, při záplavách pod ním může protékat voda. Most v části přes Vltavu není v havarijním stavu a není potřeba jej uzavírat. Libeňský most z roku 1928 od významného architekta české moderny Pavla Janáka se dosud nikdy neopravoval.

„Zahajují se úkony k demolici. Do konce února, to znamená příští týden, budou vymístěny všechny inženýrské sítě,“ řekl Hájek.

Silničáři v následujících dnech z inundačního mostu vymontují trakce a dělníci začnou vymontovávat v této části soumostí tramvajové koleje. „Předpokládáme že práce na odstranění (inundačního) mostu budou zahájeny na přelomu dubna a května,“ dodal Hájek.

Nová podoba Libeňského mostu | Magistrát hlavního města Prahy

Odborníci letos v lednu dospěli k závěru, že nedoporučují obnovení provozu na inundačním mostě a zároveň doporučili jeho demolici. TSK v polovině ledna kvůli závadě způsobené mrazy uzavřela inundační most pro tramvaje, pěší i cyklisty. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů.

DPP vybudoval provizorní tramvajovou zastávku s obratištěm u křižovatky se sjezdovou rampou do ulice U Libeňského mostu a výstupní u křižovatky se sjezdovou rampou do Štorchovy ulice.

Libeňské soumostí tvoří šest mostů, postaveno bylo podle Janákova návrhu v roce 1928. Janák je mimo jiné rovněž autorem části nedalekého Hlávkova mostu, několika vil ve Střešovicích nebo Škodova paláce či Hotelu Juliš v Praze 1.