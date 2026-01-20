Central Group čeká na levnější stavby. Na podzim chce rozjet 2000 bytů
- Central Group chce obnovit výstavbu do podzimu, pokud dodavatelé sníží ceny staveb minimálně o desetinu.
- Firma plánuje rozjet stavbu zhruba 2000 nových bytů v Praze, aktuálně má rozestavěno 3200 bytů.
- Pokud ceny neklesnou, je developer připraven přejít na stavební management nebo koupit stavební firmu.
Central Group předpokládá, že výstavbu připravovaných projektů opět spustí do podzimu letošního roku. Do té doby by dodavatelé mohli snížit ceny minimálně o desetinu. Následně největší český rezidenční developer začne v Praze stavět zhruba 2000 připravovaných bytů. Firma se rozhodla pozastavit přípravu svých budoucích projektů na začátku loňského prosince.
Důvodem pro pozastavení připravovaných projektů byly podle dřívějšího vyjádření společnosti vysoké ceny stavebních prací a materiálů ze strany dodavatelů. Za odložením všech výběrových řízení na nové projekty o rok tak nebyla podle firmy nedostatečná poptávka nebo nedostatek peněz, ale 'přehřátí celého stavebního trhu'.
Ve svých analýzách o potřebě korekce cen stavebních dodávek minimálně o deset procent Central Group podle tiskové zprávy čerpá ze svých zkušeností a znalosti vývoje cen a situace ve stavebnictví. Šéf Central Group Dušan Kunovský uvedl, že za posledních deset let se ceny nových bytů v Praze zvýšily o 170 procent. Hlavním důvodem je přitom podle něj nefunkční povolování, málo bytů na trhu nebo například nepřiměřeně rostoucí ceny stavebních prací a materiálu.
Central Group odložil zahájení nové výstavby o rok i přesto, že v roce 2025 prodal rekordních 1200 bytů a nakoupil pozemky pro 5300 bytů. Zároveň má společnost aktuálně rozestavěných 3200 bytů s 15 generálními dodavateli.
Ve hře vlastní stavební firma
„Pokud by se nám nepodařilo letos ceny stavebních dodávek snížit alespoň o deset procent, tak jsme připraveni od systému smluv s generálními dodavateli přejít na systém stavebního managementu. V takovém případě bychom jednotlivé segmenty stavby zadávali zvlášť specializovaným dodavatelům a sami vše koordinovali. Případně chceme vyhodnotit i možnost převzetí a koupě některé střední nebo větší stavební firmy a realizaci si pak už zajišťovat zcela samostatně,“ dodal nyní Kunovský.
Developeři, které na začátku prosince oslovila ČTK, uvedli, že podobný krok jako Central Group s pozastavením projektů neplánují. A to navzdory tomu, že také oni pozorují zdražování stavebních materiálů a prací a komplikace s povolováním nových staveb. Zastavovat své projekty neplánují společnosti Finep, Ekospol, Penta Real Estate, Skanska Residential či Neocity.
Podle dat firmy Central Group z konce minulého roku je třeba na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze 14,8 průměrných ročních mezd. To je o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině roku 2025, ale o přibližně pět ročních výdělků více než před deseti lety. Nákup bytu v Praze tak byl i nadále nejméně dostupný mezi evropskými metropolemi. Průměrná cena nového pražského bytu o 70 metrech čtverečních byl podle analýzy společností Central Group, Trigemy a Skansky 12 131 362 korun.