Central Group začal stavět u Trojmezí. Po dvanácti letech | E15.cz

Největší stavitel bytů Central Group startuje v lokalitě výstavbu projektu, který bude čítat téměř 500 bytů. Celková investice bude 2,5 miliardy korun. Komplikované povolovací řízení se táhlo od roku 2008. Pozemek se totiž nachází na okraji rozsáhlé lokality Trojmezí, kde plány developerů dlouhodobě budí kvůli přírodnímu charakteru lokality velké vášně.

Největší rezidenční developer v metropoli využívá přetrvávající poptávky po novostavbách. Letos se v metropoli zvedne meziročně mírně o 0,2 procenta. Příští rok očekávají stavebníci růst prodejů v hlavním městě téměř o dvě procenta, vyplývá z aktuální analýzy developerského trhu od poradenské společnosti CEEC Research.

„Rozhodli jsme se poptávce vyjít vstříc a zařadit do nabídky nový projekt Výhledy Chodovec,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Poptávka je stále vysoká

V první etapě postaví investor 118 bytů. V nabídce ceny nejmenších garsonek o zhruba 30 metrech čtverečních začínají zhruba na třech milionech korun. Podle developera jsou to zaváděcí ceny.

„Zaváděcí ceny jsou zcela běžným nástrojem, jak lidi nalákat do nových lokalit. Ti, kteří si koupí byt ze začátku prodeje, mají nejen výhodu lepších cen, ale i širšího výběru. Se současnou situací nijak nesouvisí. Byty se prodávají stále velmi dobře,“ sdělil mluvčí Central Group Ondřej Šťastný.

V současnosti má Central Group předběžné rezervace na čtvrtinu bytů z první fáze. Dokončení celého projektu plánuje do léta 2023.

Silný odbyt potvrzují rovněž další stavebníci. „Poptávka po bydlení zůstává vysoká. Do budoucnosti lze navíc počítat i se silnějším zájmem ze strany fondů a dalších větších investorů,“ poznamenal Marcel Soural, šéf realitní a stavební skupiny Trigema.

Lákavá lokalita

Trojmezí jsou desítky hektarů nezastavěných pozemků obklopených obydlenými lokalitami městských částí Praha 10, Praha 11 a Praha 15. V minulé dekádě se tam o štěstí pokusila řada developerů, avšak narazili na odpor místních obyvatel i radnic.

V lokalitě měla pozemky i skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Poté, co bylo jasné, že výstavba na Trojmezí jen tak nezačne, převzala pozemky od PPF skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka.

Na začátku letošního roku magistrát přišel s pracovní komisí, která má budoucnost Trojmezí vyřešit. Jednou z variant je výkup pozemků městem od soukromých vlastníků a následná přeměna území na oddechovou zónu.

Letité peripetie

V samotné lokalitě Trojmezí nyní nikdo stavět nemůže. Projekt Central Group se však nachází na okraji celého území, a omezení daná územním plánem se ho proto netýkají. Přesto byla cesta realitního magnáta Kunovského k zahájení projektu trnitá. Začátek měla v roce 2008, kdy projekt prošel posuzováním vlivu stavby na životní prostředí. V roce 2012 získal územní rozhodnutí, tedy důležité razítko předcházející stavebnímu povolení. Jenže proti územnímu rozhodnutí následovala řada odvolání, případ řešil i soud. Platnost územního rozhodnutí s drobnými změnami byla potvrzena teprve loni.

„Povolit bytový dům v Praze trvá kvůli složitému a zdlouhavému povolovacímu procesu, odvoláváním a různým dalším průtahům v průměru více než pět let. U obtížnějších případů je to běžně i déle než deset let. To se týká i tohoto projektu,“ doplnil mluvčí Central Group Šťastný.

Central Group kvůli tlumení vášní u tohoto projektu postupem času odstranil název Trojmezí ze všech svých materiálů. Původně přitom bylo jméno lokality i součástí názvu projektové firmy, v níž má tamní pozemky Central Group umístěné.