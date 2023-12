Český podnikatel přináší na trh americkou realitní platformu Igluu | e15.cz

Všechna data o českém realitním trhu mají být brzy na jednom místě. Nabídky nemovitostí, systém pro spolupráci makléřů, uzavírání smluv, správu nájmů, propojení s katastrem i bankami se mají sjednotit do nové platformy Igluu, kterou v Česku spouštějí američtí investoři spolu s ČSOB. Nebude to ale běžný realitní portál, do systému budou mít přístup jen makléři a jejich klienti.

Martin Mucha se věnoval dlouhá léta vývoji realitní platformy, která dobyla Spojené státy i Kanadu, kde ji využívají desítky tisíc makléřů. Podnikatel se rozhodl úspěšný projekt přenést do své domoviny a našel podporu a financování u ČSOB. „Myslel jsem, že to bude jednoduché. Byty a domy jsou ve své podstatě stejné, mají zdi, střechu, místnosti. Rychle jsme zjistili, že to v Česku funguje jinak,“ popisuje Mucha, který poslední dva roky strávil přizpůsobováním platformy českému prostředí.

Platforma pomůže makléřům

České realitní kanceláře, portály a další aktéři často fungují na zastaralých rozhraních a technologiích, není tu datový standard a i označení bytů jako 2+kk svět nezná. Mucha si naopak pochvaluje český katastr nemovitostí, který je na rozdíl od těch amerických celostátní a plně digitální. Výrazný pokrok spatřuje také v zavedení bankovní identity, která slouží k identifikaci lidí.

Platforma má pomoci hlavně makléřům. Ti se podle Muchy nyní věnují zejména prodeji bytů, do budoucna by ale mohli více pomáhat klientům nemovitosti hledat. Na otevřených realitních portálech, jako jsou třeba populární Sreality, je podle něj dnes jen 30 procent všech nabízených nemovitostí. Igluu by měl sdružovat všechny nabídky na trhu a nabídnout tak ucelený obrázek o té které lokalitě.

Přístup k informacím budou mít ale jen makléři a jejich klienti. Nabídky by se zde měly objevit minimálně o den dřív, než budou zpřístupněny veřejnosti, čímž budou mít makléři možnost mezi sebou nemovitost zobchodovat. Prostřednictvím platformy bude možné nabídky posléze nahrát na třicítku běžných realitních portálů. Spolupráci zatím potvrdily realitní kanceláře Century21, Evropa a ERA Reality.

Igluu spolupracuje s Asociací realitních kanceláří zejména na zavedení systematické spolupráce realitních profesionálů podle západních zvyků nazývané MLS systém. Makléři by měli mít možnost mezi sebou nabídky sdílet, za poplatek například prodat nabídku svého kolegy a rozšiřovat tím svůj dosah. „Řešení Igluu nám umožní významně inovovat rozsah spolupráce a komunikace mezi našimi členy. Tak pokročilé řešení by s ohledem na velikost českého trhu nikdy nevzniklo,“ doplňuje generální sekretář asociace Jan Borůvka. Prostředí kromě toho umožní uchovávat a spravovat všechny dokumenty a smlouvy, vést evidenci nájemců a chce také zapojit umělou inteligenci pro tvorbu inzerátů a hledání.

Nová služba Fincheck

Klienti budou moci na Igluu díky bankovní identitě na dálku podepisovat smlouvy, banky zase dostanou možnost nabízet své finanční produkty. „Pracujeme na tom, aby uživatelé Igluu mohli získat předschválení hypotečního úvěru online,“ říká jednatel Igluu Pavel Dvořák. Přestože ČSOB v rámci joint venture projekt z poloviny financuje, prostor mají podle zástupců firmy dostat všechny banky.

Firma spouští také službu Fincheck, která umožní lidem spočítat jejich finanční bonitu. Se zkrácenou verzí Igluu Passport se mohou posléze prokazovat například při koupi nebo nájmu nemovitostí, případně při žádosti o hypotéku.

Igluu má ambici nabídnout své řešení i dalším evropským zemím, na Slovensko by firma chtěla vstoupit příští rok. Cílem je podle Muchy postupně standardizovat evropský realitní trh.