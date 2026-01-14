Czech Inn Hotels kupuje brněnské Bobycentrum. Do hotelu pošle další miliony
- Skupina Czech Inn Hotels koupila brněnský hotel Cosmopolitan Bobycentrum, který dosud pouze provozovala.
- Skupina podnikatele Jaroslava Svobody plánuje pokračovat v modernizaci hotelu a letos do něj investovat další desítky milionů korun.
- Bobycentrum má bohatou historii sahající do 90. let.
Skupina Czech Inn Hotels koupila hotel Cosmopolitan Bobycentrum v Brně. Cenu transakce strany neuvedly, podle serveru byla v řádu stamilionů korun. Skupina známý brněnský hotel otevřený v roce 1993 provozuje už od roku 2018.
Czech Inn Hotels vlastní brněnský rodák Jaroslav Svoboda. Skupina sídlí v Praze. Provozuje 28 hotelů s více než 9000 lůžky a loni ubytovala přes dva miliony hostů.
Hotelový komplex Bobycentrum se otevřel v roce 1993. Postavil jej za tehdy mimořádné dvě miliardy korun bývalý hokejista a podnikatel Lubomír Hrstka. Součástí velkorysého areálu postaveného na městských pozemcích byl kromě hotelu velký sál, řada sportovišť i kasino, při otevření komplexu v roce 1993 koncertovala na vedlejším fotbalovém stadionu za Lužánkami skupina Metallica.
Podnikání Lubomíra Hrstky ale skončilo na přelomu milénia insolvencí, v roce 2003 vydražil komplex za 231 milionů podnikatel a nyní prodávající majitel Daniel Šorm. Koncertní hala, kde se konala řada společenských akcí i velkých koncertů, je stále v provozu pod názvem Zoner BobyHall.
Skupina Czech Inn Hotels začala hotel Bobycentrum provozovat v roce 2018, postupně opravila původní koupelny i interiéry z 90. let. Do hotelu plánuje investovat i nadále. „Jsme připraveni ještě letos investovat do další modernizace hotelu několik desítek milionů korun. Investice půjdou nejen do vybavení pokojů, sálů i restaurací, ale i technologií,“ řekl majitel Czech Inn Hotels Svoboda.
Svobodova skupina v Brně koupila v roce 2024 hotel Barceló Brno Palace, dnes Grand Palace v centru města. Podle Seznam Zpráv za něj zaplatila asi miliardu korun. Má 119 pokojů, wellness centrum, konferenční prostory a restauraci. Loni zase koupila od německé sítě Achat Hotels čtyřhvězdičkový hotel Achat v Budapešti.