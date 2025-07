Praha nabobtná o dalších tři sta tisíc obyvatel, kapacity škol i domovů pro seniory ale nestačí

"Celkově je patrné, že růst počtu obyvatel bude i v budoucnu způsoben především vyšším počtem přistěhovalých nad vystěhovalými," stojí v dokumentu. Počet dětí v populaci mezi šesti a 14 lety by se podle analýzy měl do roku 2050 zvýšit o šest až sedm tisíc a u dětí mezi třemi a pěti lety až o patnáct tisíc. U mládeže od 15 do 18 let předpokládají analytici stagnaci a výrazný nárůst očekávají u seniorů nad 80 let, kterých má být podle odhadu o padesát tisíc více, což znamená přírůstek 79 procent.

Praha podle dokumentu vykazuje i přirozený nárůst počtu obyvatel daný vyšším počtem narozených oproti zemřelým, který se bude v budoucnu ještě zvyšovat. "Díky imigraci mladých obyvatel do Prahy, ale i vzestupu současných silných ročníků žen do fertilního věku můžeme očekávat zvyšování počtu narozených dětí po roce 2030," uvádí analýza s tím, že ze současných deset až patnáct tisíc narozených dětí za rok by se jejich počet mohl zvýšit na zhruba sedmnáct tisíc.

Naproti tomu u počtu zemřelých prognóza předpokládá jen mírný nárůst, což je dáno i tím, že starší lidé se z metropole častěji stěhují. Pokud by tomu tak nebylo, odhadovaný počet zemřelých by do roku 2050 byl kolem 15 700 ročně, se započtením migrace analytici odhadují třináct až čtrnáct tisíc ročně.

Praha má čím dál víc obyvatel

Nárůst počtu dětí a seniorů v populaci bude znamenat zátěž pro školská a sociální zařízení, jejichž kapacity jsou už nyní nedostatečné. V případě mateřských škol zřizovaných městskými částmi nyní podle dokumentu při srovnání počtu dětí v dané věkové kategorii a reálných kapacit chybí deset tisíc míst a bez navyšování by to v roce 2050 bylo 16 700. V Praze je podle dokumentu nyní 448 mateřských škol, z toho 301 škol zřizují městské části, 16 magistrát a 118 soukromí provozovatelé.

V případě základních škol zřizovaných samosprávami nyní podle analytiků chybí asi 6100 míst a v případě zachování nynějších kapacit by jich v roce 2050 chybělo 10 200. V Praze je podle dokumentu 300 základních škol, z toho 196 škol zřizují městské části, 31 hlavní město a 60 je soukromých.

U samosprávami zřizovaných středních škol podle analýzy v metropoli nyní chybí 12 200 míst, což je srovnání dětí v odpovídajícím věku s reálnými kapacitami. V případě, že by na tyto školy šlo 70 procent všech dětí a část dalších z okolí metropole, aktuální nedostatek analytici vyčíslili na 5200 míst. S předpokladem, že na veřejné školy bude chodit stejně jako nyní 70 procent dětí a zároveň část kapacit zaberou mimopražští žáci, reálně by bez navyšování míst mohlo podle dokumentu v roce 2030 chybět 11 600 míst a o 20 let později 4100. Na území Prahy je podle analýzy 196 středních škol, z toho 105 zřizuje magistrát, jednu městská část a 74 soukromí zřizovatelé.

Problém má metropole podle dokumentu i se sociálními službami pro seniory. Podle něj Praha aktuálně disponuje 4213 lůžky v 59 domovech pro seniory s nutností celodenní péče, takže na jedno lůžko připadá 15 obyvatel starších 80 let. Bez rozšiřování služeb se tento počet v roce 2030 zvýší na 21 a v roce 2050 na 26, uvádí dokument.