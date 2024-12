Pražské mosty

Praha pokračuje s rekonstrukcí Libeňského mostu, který je ve špatném technickém stavu a přestaly přes něj jezdit tramvaje. Město rozhodlo, že vznikne replika nynější konstrukce. Dokončen by měl být také most mezi Prahou 4 a Prahou 5, který vyjde magistrát na miliardu korun, dnes nazývaný Dvorecký. Po dostavbě ale dostane most jiné jméno, patrně po některé z významných ženských osobností. Konstrukce pro tramvaje, pěší a cyklisty by měla být otevřena veřejnosti v lednu 2026.

Vizualizace Dvoreckého mostu | vizualizace Atelier 6