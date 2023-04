Metro D: Sklepy jsou deset metrů nad námi. Ražba tunelů rychle postupuje | e15.cz

Co je sebezáchranný přístroj „Je to pro případ, že by začal hořet nějaký stroj, ze kterého by začaly unikat toxické látky. A kdyby začal hořet někde u ústí šachty, tak vám nezbývá, než tamtudy jít. Tahle krabička umí asi padesát minut vyvíjet kyslík. Vyndá se z toho špunt na nos a ústenka jako u šnorchlu, kterou si vložíte do pusy. Má to jedinou drobnou nepříjemnost. Kyslík vzniká chemickou reakcí a ten vzduch, který budete dýchat, bude mít nějakých 35 stupňů. Lidé pak mají pocit, že se tam děje něco špatného, ale je to tak správně. Kdyby vzduch teplejší nebyl, bylo by s přístrojem něco špatně a šlo by vám o život,“ vysvětluje stavbyvedoucí Jiří Břichňáč z firmy Subterra.