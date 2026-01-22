Re/Max má za sebou rekordní byznysový rok, lídra realitek živily zdražující byty
- Síť RE/MAX v roce 2025 zprostředkovala prodeje za 37,8 miliardy korun.
- Za růstem tržeb stálo primárně prudké zdražení nemovitostí.
- Cenové rozdíly mezi metropolí a regiony dosahují extrémních hodnot.
Největší realitní hráč na tuzemském trhu, síť Re/Max v roce 2025 uzavřela prodeje nemovitostí za rekordních 37,8 miliardy korun. Proti předchozímu roku jde o osmnáctiprocentní nárůst, který táhla hlavně Praha, kde se loni průměrná cena bytu v rámci sítě vyšplhala na 8,8 milionu korun. Na provizích vybrala realitka téměř 1,54 miliardy korun, tedy takřka o pětinu více než předloni.
Hodnota transakcí Re/Maxu rostla loni podstatně rychleji než počet samotných obchodů. Zatímco suma za prodané nemovitosti stoupla o necelou pětinu, množství podepsaných kupních smluv v síti se zvýšilo o 6,3 procenta. Tento nepoměr potvrzuje, že loňské výsledky ovlivnilo především skokové zdražení nemovitostí, nikoliv masivní nárůst počtu transakcí. Rezidenční bydlení přitom tvořilo šedesát procent všech obchodů sítě, zájem o byty i domy se přitom loni v Re/Maxu zvedl shodně o pět procent.
Výrazné rozdíly v cenách
Propast mezi Prahou a regiony je nejvíce patrná u cen za metr čtvereční. Kupující v metropoli platili loni v průměru 130 tisíc korun za metr. Na opačné straně žebříčku stojí Ústecký kraj, který je z pohledu pořízení bytu nejlevnějším regionem v republice. Průměrná prodejní cena bytu se tam držela na 3,2 milionu korun při ceně 33 tisíc korun za metr čtvereční. Za jeden byt v Praze se tedy na severu Čech daly pořídit téměř tři byty podobné velikosti. Celostátní průměr za jeden byt se v síti loni pohyboval kolem 5,2 milionu korun, což odpovídá zhruba 82 tisícům za metr čtvereční.
Ještě výraznější kontrasty byly vidět u rodinných domů. V Praze se průměrná částka za dům loni dostala na 19,1 milionu korun a metr čtvereční zde stál 99 tisíc korun. Nejdostupnějším krajem pro nákup domu byl loni Olomoucký kraj s průměrem 4,3 milionu korun. Metr čtvereční tam vyšel na 25 tisíc korun, což je téměř čtyřikrát méně než v hlavním městě. Celorepublikový průměr u domů prodaných v síti se ustálil na 7,2 milionu korun při ceně 47 tisíc za metr.
Bydlet ve vlastním vítězí
Poptávka po nájmech byla loni ve srovnání s nákupy mnohem slabší. Počet pronajatých bytů a domů se v rámci sítě zvýšil pouze o dvě procenta. Ukazuje se, že i přes rostoucí prodejní ceny lidé loni stále upřednostňovali vlastnictví před nájemním vztahem. Hospodaření sítě vyneslo na odměnách za zprostředkování obchodů 1,54 miliardy korun. Tyto peníze si rozděluje centrála a 189 samostatných poboček, které fungují jako nezávislé podniky pod jednou značkou. Z těchto prostředků se financuje provoz celého systému pro více než 1400 makléřů, kteří aktuálně v síti působí. Re/Max je na českém trhu od dubna 2005.
Poptávka po pořízení vlastního bydlení podle Re/Maxu v roce 2026 dál poroste. Zájem se očekává hlavně o pořízení nemovitosti v Praze, Brně a přilehlých městech. Vzhledem k nedostatečné nabídce bytů na trhu, která je následkem nepostačující výstavby, tak má bydlení opět zdražovat a jeho dostupnost se bude snižovat. V důsledku růstu cen nemovitostí se má podle odborníků zvyšovat poptávka po pronájmech.