O'Leary řekl, že Ryanair do konce června dostane ještě méně nových boeingů, než se domníval. Pokud se to potvrdí, pak budou aerolinky zřejmě nuceny omezit provoz v nejrušnější části roku, kdy řada lidí míří na dovolenou.

Ryanair se tak stal prvním leteckým dopravcem v Evropě, který upozorňuje na možné problémy v letecké dopravě v důsledku krize v americké společnosti Boeing. Ta čelí zvýšené kontrole ze strany regulačních úřadů a mimo jiné má zakázáno zvýšit výrobu letadel 737 MAX. Příčinou je incident, při kterém letadlu 737 MAX 9 společnosti Alaska Airlines letos v lednu za letu odpadl panel, který v trupu zaslepuje prostor pro další nouzový východ.

Ryanair měl do konce dubna obdržet 57 letadel Boeing MAX 8200, ale Boeing dopravci před více než týdnem oznámil, že do konce června mu dodá přibližně 50 letadel, řekl O'Leary. To by se teď ale ještě mohlo změnit.

„My skutečně nevíme, kolik letadel od Boeingu dostaneme,“ řekl O'Leary na tiskové konferenci. „Jsme si jisti, že se dostaneme na 30 až 40. Přiměřeně pak očekáváme, že to bude mezi 40 a 45. A mnohem méně jsme si teď jisti, že se dostaneme na 45 až 50,“ dodal.

Boeing agentuře Reuters potvrdil, že některým aerolinkám sdělil, že dodávky letadel mohou být zpožděny. Boeing se snaží, aby letadla před předáním zákazníkům splňovala všechny regulační normy.

„Hluboce litujeme těch dopadů, které to má na našeho váženého zákazníka, na společnost Ryanair,“ uvedl Boeing. „Pracujeme na tom, abychom jejich problémy vyřešili, a přijímáme opatření ke komplexnímu plánu na posílení kvality a výkonnosti u dodávek letadel 737.“

Zpoždění dodávek znamená, že Ryanair možná bude muset odebrat některé lety ze svého letového řádu na letní měsíce, řekl O'Leary. Tím se sníží kapacita. Až doteď se očekávalo, že cestování letadlem bude přes léto rekordní. „Pokud jich dostaneme jen 40, do konce března budeme muset oznámit v letovém řádu některé drobné škrty,“ dodal O'Leary.

To znamená, že ve finančním roce, který začíná v dubnu, Ryanair zřejmě přepraví jen asi 200 milionů cestujících. Dosud počítal s počtem 205 milionů cestujících. Další omezení kapacity by mohlo způsobit, že Ryanair bude méně konkurenceschopný vůči svým nízkonákladovým rivalům, jako je britský easyJet. Ryanair je známý nízkými cenami letenek do mnoha prázdninových destinací, jako je španělská Málaga nebo italská Sicílie.

O'Leary firmu Boeing zároveň ostře kritizoval za její komunikaci s Ryanairem po lednovém incidentu ve společnosti Alaska Airlines. „V Seattlu mají bordel,“ nebral si servítky O'Leary. Poblíž Seattlu v americkém státě Washington má Boeing velké montážní závody, kde vyrábí dopravní letadla, včetně 737.

Šéf Ryanairu zopakoval, že Boeing by měl přistoupit ke změně ve vedení. „Pořád nám dávají optimistické, nesplněné sliby. A pak o týden nebo o dva týdny později... se ukáže, že realita je horší,“ řekl šéf Ryanairu. Jeho komentáře přicházejí jen několik dnů po prvním otřesu ve vedení Boeingu v důsledku nehody stroje MAX 9. Vedoucího programu 737 Eda Clarka, který se této práci věnuje 18 let, Boeing nahradil Katie Ringgoldovou, která měla na starosti vyřizování dodávek těchto letadel.

Akcie společnosti Ryanair vzrostly za poslední dva roky asi o 25 procent, což z ní dělá nejúspěšnější leteckou společnost v Evropě. Odvětví letecké dopravy těží z cestovního boomu po omezeních, která si v letech 2020 až 2022 vynutila pandemie nemoci covid-19.