WeWork už od Softbank finanční injekci nedostane | E15.cz

Šéf japonské Softbank Masajoši Son vydal jasné stanovisko ke své problémové investici. Start-up WeWork nemůže ze strany japonského holdingu počítat se „záchrannou investicí“, která by měla firmu dostat z finančních potíží. WeWork ale není jediná firma z portfolia japonského holdingu, která mu může způsobit finanční újmu, uvádí CNBC.

Šéf Softbank takto ostře reagoval poté, co holding vykázal první čtvrtletní ztrátu za 14 let. „Všechny firmy v našem portfoliu musejí být soběstačné,“ dodal Son. Nedávno poskytnutou finanční injekci do WeWork ve výši pěti miliard dolarů, díky které získala SoftBank 80procentní podíl ve start-upu zaměřeném na pronájem sdílených kanceláří, se ale Son zdráhal popsat jako „záchranu“.

Podle něj šlo o „výjimku“, která se nebude opakovat. WeWork v prvním pololetí tohoto roku vykázala ztrátu 900 milionů dolarů, její příjmy se však zdvojnásobily na 1,54 miliardy dolarů.

V polovině září společnost odložila plánované uvedení svých akcií na burzu. Firma ale nepředstavuje jedinou problémovou investici z investičního fondu Softbank s názvem The Vision Fund, přiznal Son.

Poukázal například na aplikaci Wag, která zprostředkovává venčení a hlídání domácích mazlíčků. Od Softbank získala v minulých letech na 300 milionů dolarů. Samostatné téma pak představuje hospodaření přepravní služby Uber.

Hodnota jejích akcií od květnového vstupu na burzu poklesla o zhruba 40 procent. Reagovaly tak na finanční výsledky společnosti za třetí kvartál.

Uber v něm prohloubil ztrátu meziročně o 18 procent na 1,2 miliardy dolarů (27,5 miliardy korun). Firmě sice stouply tržby, ale kvůli silné konkurenci masivně investuje do reklamních akcí a do nových služeb typu donášky jídla Uber Eats.