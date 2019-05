Natland vstoupil do reklamního start-upu | E15.cz

Firma Augmented Society vyvíjí mobilní aplikaci s rozšířenou realitou Arnie. Firmám i běžným uživatelům umožňuje přidávat vlastní obsah do skutečného světa a interagovat s ním na obrazovce chytrého telefonu. Vydělávat má na reklamě a product placementu komerčních zadavatelů.

Ostrý provoz Arnie má odstartovat zhruba do dvou měsíců. „Dosud nás vývoj stál přes milion korun a čekají nás další investice do vývoje a marketingu. Nehledali jsme ale jen finančního partnera, Natland pomůže i manažersky a vzniknou nové synergie,“ vysvětluje přijetí nového partnera do společnosti Starý.

Aplikace má podle Rašky potenciál hlavně díky tomu, že nabízí platformu, kam se mohou kampaně vkládat levněji a jednodušeji, než kdyby si zadavatel musel složitě vyvíjet vlastní aplikaci.

Nápad se zamlouvá také šéfovi Asociace virtuální a rozšířené reality Martinovi Kotkovi. „Pro subjekty, které hledají způsob, jak oslovit nové klienty pomocí rozšířené reality, aniž by museli vyvíjet vlastní aplikace, může být Arnie zajímavým řešením,“ říká Kotek. „Klíčové ale bude, zda kolem sebe vybuduje dostatečně velkou komunitu uživatelů,“ doplnil.