Čupr píše Bartovi: Jsi hlavní hnojomet Pavlovy kampaně | E15.cz

Dvě těžké váhy českého digitálního byznysu, zakladatel online obchodu s potravinami Rohlík.cz Tomáš Čupr a investor a spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital Jan Barta, se do sebe pustili na Twitteru. Předmětem sporu je Bartova kritika prezidentské kandidátky Danuše Nerudové .

Jan Barta na Twitteru kritizoval schůzku Danuše Nerudové s miliardářem a uhlobaronem Pavlem Tykačem a jeho manželkou Ivanou Tykač, s nimiž se podle zjištění Deníku N potkala na začátku prosince v pražské restauraci Portfolio. Podle Nerudové šlo primárně o setkání s Tykačovou manželkou Ivanou v souvislosti s vydáním knihy, ve které kandidáti odpovídali na otázky dětí.

„Honzo, vážím si tě, ale že budeš hlavní hnojomet PP kampaně (Petra Pavla – pozn. red.), mě nenapadlo. Nemáš to zapotřebí,“ reagoval na Bartovu kritiku Nerudové Tomáš Čupr.

Barta, který už poslal na kampaň Petra Pavla 2,5 milionu korun, mu vzápětí odpověděl: „Tomáši, deset let financuji řadu good governance a protikorupčních iniciativ. Snažím se odklánět toxické investory z IT světa. Myslíš, že by mi moje svědomí dovolilo mlčet, když mám velmi věrohodné informace, že některé vlivové skupiny tajně financují potenciální prezidentku?“

Rozhovor se zakladatelem služby Rohlík.cz Tomášem Čuprem

Nerudovou už Barta kritizoval na Twitteru ve čtvrtek: „Prostě víc a víc vyplouvá na povrch, že je to spíše produkt, než reál prověřený kandidát. A věřím, že je i reálná šance, že se víc ukáže, že je to vlastně produkt pár mocných s pochybným morálním kreditem,“ napsal Barta.

Danuše Nerudová odmítá, že by její kampaň sponzoroval právě Pavel Tykač. Režisérovi pořadu „Nedej se“ České televize Martinu Markovi prezidentská kandidátka na dotaz k jejímu vztahu k Tykačovi a ke zmíněné schůzce odpověděla, že by dar ani nepřijala.

„Jakoukoli finanční podporu od pana Tykače můžu zcela kategoricky vyloučit, veškeré dary jsou uvedeny na transparentním účtu, který byl zřízen ještě před lhůtou vyžadovanou zákonem. Má kampaň je zcela transparentní, v hodnocení Transparency International vyšla nejlépe ze všech kandidátů. Sešla jsem se 1. prosince veřejně v otevřené restauraci s paní Tykačovou, která vydala knihu rozhovorů dětí s prezidentskými kandidáty a chtěla mi ji předat. Na naše krátké setkání ji doprovodil i pan Tykač, mluvili jsme o knížce a ženských tématech, které jsme s paní Tykačovou už dříve probíraly na konferencích. Kampaň ani jakoukoli finanční podporu jsme neřešili a nepřijala bych ji,“ uvedla Nerudová.

Někdejší rektorka Mendelovy univerzity získala začátkem ledna dar od bývalého spolumajitele Škody Transportation Tomáše Krska. V listopadu inkasovala rovných pět milionů korun od miliardáře a majitele sítě drogerií Teta Martina Moravce. Dvěma miliony Nerudové dále přispěl podnikatel v gastronomii Pavel Faiereisl nebo firma Inedax, která v Praze mimo jiné provozuje hračkářství Hamleys. Milion poslal podnikatel Zdeněk Rýzner. Na kampaň Nerudové přispěli třeba i šéf restaurační skupiny Ambiente Tomáš Karpíšek, zakladatelka společnosti Profimed Alexandra Kala nebo exministryně školství Petra Buzková. Sama Nerudová vložila do kampaně téměř milion korun.