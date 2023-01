Nerudová získala dalšího miliardáře, bývalého spolumajitele Škody | E15.cz

Danuše Nerudová už utratila podle svého transparentního účtu zhruba 17,7 milionu korun. Dvoumilionový dar od miliardáře Tomáše Krska, který podniká v developmentu, energetice či startupech a je podle žebříčku Magazínu E15 89. nejbohatších Čechem či Slovákem, patří mezi ty významnější. "Paní Danuše Nerudová by byla skvělou proevropskou prezidentkou, proto jsem se rozhodl podpořit ji v její kandidatuře," vyjádřil se pro E15 Tomáš Krsek.

Pět největších dárců Danuše Nerudové:

Dárce Částka v kč Moravec Invest (za firmou stojí Martin Moravec, vlastník sítě drogérií Teta) 5 000 000 Dalibor Dědek (byznysmen, spolumajitel Jablotron) 2 000 000 Pavel Faiereisl (podnikatel v gastronomii) 2 000 000 Inexad (firma v Česku provozuje například hračkářství Hamleys) 2 000 000 Sekyrová Terzijská (kožní lékařka a manželka developera Luďka Sekyry) 1 000 000

Nerudová na podzim uvedla, že bude podobně jako její konkurent Petr Pavel mířit ke čtyřicetimilionovému limitu před prvním kolem prezidentské volby. Někdejší rektorka Mendelovy univerzity začátkem listopadu dostala rovných pět milionů korun od miliardáře a majitele sítě drogerií Teta Martina Moravce. „Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s budoucností, kde prezident bude demokrat. Po 20 letech zmaru je tu naděje, co slušnost spojuje,“ připsal k poznámce k daru.

Dvěma miliony Nerudové dále přispěl podnikatel v gastronomii Pavel Faiereisl nebo firma Inedax, milion poslal podnikatel Zdeněk Rýzner. Na kampaň Nerudové přispěli třeba i šéf restaurační skupiny Ambiente Tomáš Karpíšek, zakladatelka společnosti Profimed Alexandra Kala nebo exministryně školství Petra Buzková. Sama Nerudová vložila do kampaně téměř milion korun.

VIDEO: Rozhovor s Danuší Nerudovou

Video se připravuje ... Danuše Nerudová rozhovor • VIDEO Videohub

Také Petru Pavlovi posílají peníze významní čeští byznysmeni. Patří mezi ně například investoři z Pale Fire Capital Jan Barta a Dušan Šenkypl, kteří stejně jako majitel firmy Eurowag Martin Vohánka přispěli každý po 2,5 milionu korun. Po dvou milionech poslali Pavlovi podnikatel Michal Šlemr, zakladatel Livesportu Martin Hájek, finančník Libor Winkler. Milionem přispěl zakladatel internetového prodejce Mall.cz Ondřej Fryč, půl milionu poslal zase Zbyněk Frolík ze společnosti Linet.

Pět největších dárců Petra Pavla

Dárce Částka v kč Dalibor Dědek (byznysmen, spolumajitel Jablotron) 1 000 000 Michal Šlemr (podnikatel a syn miliardáře Oldřicha Šlemra, má na starosti portfolio investiční společnosti R2G) 1 000 000 Martin Hájek (zakladatel společnosti Livesport) 1 000 000 Martin Vohánka (majitel Eurowagu) 1 000 000 Jan Barta (investor, partner v Pale Fire Capital) 1 000 000

Andrej Babiš žádné sponzory nemá. „Celou prezidentskou kampaň bude platit hnutí ANO, žádní sponzoři zvenku. Zatím jsme rozpočet neschvalovali, ale budeme se držet zákonných limitů,“ řekla k financování Babišovy kampaně místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Babiš přitom kampaň vede již několik měsíců, když objížděl republiku ve svém obytném voze. „Budeme to řešit. Něco bylo zahrnuto do komunální, něco do senátní kampaně. Ale určitě se budou výkonné orgány hnutí zaobírat tím, zda by se něco nezapočetlo do prezidentské kampaně,“ dodala poslankyně.