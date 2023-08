Díky AI si budeme chtít koupit víc věcí, tvrdí expert ze SAP | e15.cz

Česku výrazně scházejí IT specialisté, potřeba by jich bylo podle mnohých odhadů i patnáct nebo dvacet tisíc. I proto se firmy musejí více podílet na přeškolování potenciálních uchazečů. Softwarová firma SAP se rozhodla své vzdělávání poskytovat zdarma. „Zaplnit nedostatek by ale mohla také umělá inteligence,“ říká ředitel pro vzdělávání SAP Max Wessel, který přednáší na Stanfordu.

Do roku 2030 ztratí svou kancelářskou pozici kvůli nástupu umělé inteligence asi miliarda lidí. Měly by to podle vás být soukromé firmy, které potřebné lidi přeškolí, nebo by se měl více zapojit stát?

Bude to odpovědnost obou stran. Přeškolování je důležité nejen kvůli AI, ale hlavně kvůli tomu, že polovina dnes narozených dětí bude pravděpodobně žít do svých sta let. Dovednosti, se kterými ve svých 22 letech dostudují, jim vzhledem k rychlým změnám nevydrží do důchodu, jestliže budou mít padesátiletou kariéru. A tak je kontinuální učení povinností nás všech. Jasně, některá z těchto období přeškolování budou epizodická. Něco se stane v průmyslu a budeme potřebovat přeškolit lidi tam.

Máme několik příkladů veřejně soukromých partnerství, která provozujeme ve spolupráci s různými vládami po celém světě. Posledních deset let provozujeme program People to work. Běží po celé Evropě, začal v Německu a přeškolili jsme tak 400 tisíc nezaměstnaných. Vlády financují program, v jehož rámci poskytujeme jak profesionální výcvik, tak výcvik SAP pro lidi, kteří se snaží dostat do IT. Až 80 procent lidí, kteří školení absolvují a získají certifikaci, pak skutečně najde práci v IT. Takový program bychom sami provozovat nemohli, s vládami toho ale zmůžeme hodně.

Říkáte, že jste optimista, co se týče dopadu umělé inteligence na práci nejen bílých límečků. Proč přesně?

Nyní je známa stávka hollywoodských herců a scenáristů. Naposledy byla taková stávka na začátku sedmdesátých let, kdy obě skupiny tvrdily, že televize zničí všechna jejich pracovní místa. Náklady na výrobu pro televizi byly totiž mnohem nižší než náklady na výrobu pro film. Místo toho se ale stalo, že s poklesem nákladů, a tedy se snazším přístupem, průmysl rostl a rostl tak moc, že i když bylo potřeba méně lidí na produkci show, vzniklo více pracovních míst.

Myslím, že podceňujeme kapacitu růstu poptávky. Pokud považujeme AI za něco, co umožní snížit náklady na poskytování zboží a služeb napříč odvětvími, zájem bude obrovský. Budeme chtít více věcí, usnadní nám to péči o děti, získáme lepší přístup ke vzdělávání a budeme proto více konzumovat.

Není teď ale situace výrazně jiná a umělá inteligence skutečně neohrožuje i kreativní a umělecké profese?

Je pro mě těžké uvěřit, že role lidské kreativity, inteligence nebo architektury zmizí s příchodem těchto ne zcela všeobecně použitelných AI řešení. Určitě zaznamenáme masovou automatizaci a některá místa zaniknou. Disney teď vyrobil show pro Disney plus, kde úvodní titulky vygenerovala umělá inteligence. Hned jsem se musel podívat, jak to vypadá.

Zaprvé tam určitě byl někdo, kdo zadával systému úkoly a rozhodoval, jak to bude vypadat, a zadruhé to rozhodně nebyly nejlepší úvodní titulky na světě, ale jasně ukazují směr, jakým by mohl návrhář nebo animátor pokračovat, aby byl rychlejší. Stále tam ale byl člověk odpovědný za to, jak by to mělo vypadat. Myslím, že právě to ukazuje, že kombinace člověk plus stroj nás v mnoha případech povede správným směrem.

Když zmiňujete roli člověka při zadávání úkolů umělé inteligenci, zaznamenáváte poptávku po takzvaných prompt-inženýrech, kteří pomáhají identifikovat nedostatky umělé inteligence?

Ano, ale nevím, zda bude prompt-engineering samostatný obor. Pravděpodobně se z toho stane dovednost.

Takže by to nakonec měli umět všichni?

Pro mnoho funkcí to bude všudypřítomná dovednost, takže si myslím, že budeme najímat méně lidí s jakoukoli specializací a místo toho budeme mít ve firmách více tréninkových programů.

A v současnosti je to samostatný obor?

Myslím že ano. V SAP odlišně trénujeme strojové učení a využívání generativní AI. Snažíme se dát lidem základní pochopení, jak modely fungují, aniž by cokoli o strojovém učení nebo datové vědě věděli. Chceme, aby znali limity systému, a učíme je, jak napsat dobrý prompt (dotaz umělé inteligenci – pozn. red.). Když ale trénujeme experta na strojové učení, musí porozumět problematice schované za algoritmem.

I díky platformám vašeho SAP Buildu bude vytváření aplikací i bez vývojářů mnohem snazší. Myslíte, že kombinace AI a low-code, no-code nástrojů konečně pomůže zaplnit nedostatek IT pracovníků?

Věřím že ano. Poptávka po IT pracovnících bude nadále růst s tím, jak se software stává stále důležitějším, ale myslím, že je to jedna velká část řešení. SAP Build je extrémně přínosný pro někoho, kdo má nápad na aplikaci a chce ji sestavit. Síla těchto nástrojů spočívá v tom, že umožňují IT specialistům soustředit se na těžší úkoly. Často se hodně těžké práce přesouvá na integraci, architekturu, správu zdrojů a tyto typy věcí, které SAP Build nepokryje a budete potřebovat tým IT profesionálů na druhé straně, kteří zjistí, jak se vypořádat s těmito typy problémů.

Tato otázka určitě směřuje k více profesím, ale jsou vývojáři ochotní se těmto změnám přizpůsobit?

Myslím, že jsou nejen ochotni, ale dokonce sami chtějí. Pro vývojáře softwaru je velmi důležitý tok práce, chtějí se soustředit na svůj problém a najít nejelegantnější způsob, jak napsat kód. Často když se člověk zasekne, skončí na stránkách jako Stack Overflow, kde položí otázku komunitě a snaží se najít odpověď. Do SAP komunity se každý rok přidá 26 milionů lidí, podobná čísla jsou na Stack Overflow, jsou zde subfóra na Redditu na všechna vývojářská témata.

Je to způsob, jak najít odpověď. Jdeš tam, protože jsi uvízl. Nyní máš ale nejlepšího přítele hned ve vedlejším okně, odpovídá na tvoje otázky a ty se můžeš rychle vrátit k práci. Že vývojáři tyto nástroje přijímají a zvyšuje se jejich produktivita, pozvrzují i první průzkumy. Chtějí se soustředit na aktuální úkol. Mohou tak trávit čas řešením hádanky, ne administrativními úkoly při hledání odpovědi na jednu konkrétní otázku.

Na jedné konferenci jste zmínil, že zůstává otázkou, jak rekvalifikujeme lidi, kteří dnes v IT pracují, a jak oslovíme nové skupiny, abychom je přivedli do pracovního procesu. Našel jste na ni odpověď?

Stále narážíme na to, že nedostatek IT dovedností je větší než kapacity univerzit zaměřených na informatiku. Musíme proto oslovit jednoduše a relevantně nové skupiny. I proto jsme změnili přístup k učení SAP, když jsme poskytli obsah zdarma. Musíme jít možným studentům naproti nejen skrz naše platformy, ale i skrz Google nebo Youtube. Celý průmysl čeká ještě dlouhá cesta. A není to jen SAP. Mylná je představa, že to je hra s nulovým součtem, že soutěžíme s Microsoftem nebo Applem. Problém je tak velký, že všichni vyhráváme společně.

Myslíme si, že každý, koho bychom mohli zapojit do IT, vypadá jako absolvent vysoké školy. Jenže když se podíváte na průměrný věk zaměstnanců, jsou třeba již dvacet let mimo univerzitu. Někdo, kdo absolvoval IT před patnácti nebo více lety, neví nic třeba o vývoji cloudu. Součástí výzvy je setkat se s lidmi v polovině kariéry a přiznat si, že je korporace nebo vlády musejí naučit některé základy, které studenti vycházející z univerzity už znají. Jedním z neúspěchů dnešního firemního vzdělávání v IT je to, že předpokládáme, že každý zná základy, a potom vás učíme Microsoft, SAP nebo AWS. Problém přeškolování ale někdy znamená vrátit se k základům současného technického paradigmatu.

Jakou roli by v tom měla sehrát vláda?

Univerzitní vzdělání je tady dostupné a to je skvělá věc, rozhodně lepší než tam, odkud pocházím, kde je univerzitní vzdělání mimořádně nákladné. Myslím si, že vlády často soustředí pozornost na nesprávnou věc, pokud jde o technické vzdělání. Musíme se více zaměřit na pojmenování dovedností, pak bude každý schopen lidi přeškolit. Nejlepší věc, kterou mohou vlády udělat, je překlenout propast mezi tím, co hledají firmy, a vzděláváním. Viděli jsme to třeba v Německu, Španělsku nebo v USA, kdy společnosti, které mohou školit ve státní správě, vzdělání zadotují, protože potom mají lidi připravené k náboru.

Mělo by tu tedy být více partnerství mezi soukromými firmami a školami?

Určitě. Máme velmi rozsáhlý globální program ve vzdělání v oboru a máme výjimečné výsledky, při kterých poskytujeme v rámci pětiletého vzdělávání jeden rok tréninku na místě se SAP, a zaměstnáváme z těchto programů pozoruhodný počet lidí. Tenhle program nám do firmy dokonce přináší nejvíce talentů.

Myslíte, že všechna potenciální rizika umělé inteligence jsou dobrým vysvětlením pro evropskou regulaci? Nebo je stále příliš přísná?

Těžko říci. Způsob, jakým se Evropa nebo země na druhé straně spektra jako Asie vypořádávají s daty, soukromím, citlivostí a s bezpečností, má svoje výhody i náklady. Důležité je, aby to každý, kdo má úlohu něco regulovat, pořádně zvážil, protože čím více regulace na něco uvalíte, tím více se z pohledu omezení zpomalí inovace. Zároveň je ale můžete zrychlit v jiných oblastech, jako třeba teď v budování technologií.

Má evropská regulace dopad na vývoj vašich systémů? Přesunuli byste se například vývojově více do USA?

Ne, budeme z principu globální společnost vždy.

Nebude to těžké vzhledem k rozdílům, které třeba mezi USA a Evropskou unií vzniknou?

Už to známe z minulosti. V USA a v Evropě existují různé regulace soukromí a dat a my jsme tvrdě pracovali na vytvoření systémů a struktur, které fungují v obou prostředích. Jsem si jistý, že najdeme způsoby, jak tyto problémy s AI technicky řešit.

Jako vedení jste uznali, že vám v systémech SAP chybějí lidé s potřebnými znalostmi. Proč i přesto došlo k propouštění?

Začnu nedostatkem lidí. Zveřejnili jsme report, ve kterém odhadujeme, že přede dvěma lety jsme měli asi 1,1 milionu konzultantů. Kvůli rozšiřování naší zákaznické základny a stále více lidem, kteří investují do naší strategie, odhadujeme, že do konce roku 2025 budeme potřebovat 1,6 milionu profesionálů. Pokud se nemýlím, Accenture najala v posledních třech letech 25 až 30 tisíc profesionálů SAP. To jen pro představu, jak velký to je růst.

A oznámená restrukturalizace na začátku tohoto roku měla mnohem více co do činění se strategickým zaměřením naší organizace, jak budeme dále investovat. Nešlo o zmenšování, ale o to, abychom se ujistili, že máme investice v nejkritičtějších produktech pro růst. A naše portfolio je opravdu velké.

Na podzim jste se v SAP zavázali, že do roku 2025 proškolíte dva miliony lidí v IT, využít toho mohou i zájemci z Česka. Už to probíhá?

Specifické na SAP je, že nejde jen o základní platformové znalosti, ale také o výuku lidí, kteří se budou profesionálně věnovat finančnímu plánování a účetnictví nebo třeba logistice. Tím pádem je to přístupnější pro více lidí. Nemusíme nutně hledat počítačové vědce a přeškolovat je na vývojáře. Můžeme také najít někoho, kdo pracuje ve výrobním prostředí, a naučit ho používat výrobní a prováděcí systémy, dát mu šanci na profesní růst.

Oznámili jsme proto takzvanou iniciativu digitálních dovedností, kdy letos nabídneme deset tisíc licencí podzastoupeným skupinám v technologiích, a současně jsme oznámili partnerství s poskytovatelem online kurzů Coursera, takže je SAP poprvé na bezplatné vzdělávací platformě. Ne všichni se totiž učí na naší platformě. Chtěli jsme být tam, kde jsou naši studenti.

Jaký je zájem?

Před třemi dny jsme přesáhli milion aktivních studujících jen za tento rok, což je oproti loňsku velký nárůst. Loni jsme se na tohle číslo dostali až na konci prosince, rok předtím jsme měli asi jen 670 tisíc studujících. Mnoho z těchto lidí se k nám ale každý rok vrací, takže nejde o milion jedinečných studujících, přesto dosah našich vzdělávacích platforem rychle roste, desítky tisíc lidí se s námi učí přes Courseru.

Co se týče iniciativy digitálních dovedností, kde jsme se zavázali k certifikacím, už jsme měli více než devět tisíc studentů, žen a dalších skupin málo zastoupených v technologiích, kteří se letos přihlásili pro bezplatné certifikace.

Lidé z Česka se také hlásí?

Zhruba dvě procenta veškeré naší aktivity jsou v České republice. Mimochodem to znamená, že Česká republika překonává svou váženou hodnotu ve srovnání s celosvětovou populací v oblasti učení SAP, která je blíže k jedné a půl.

Čím si vysvětlujete, že je o vzdělávání o tolik větší zájem než v předchozích letech? Pomohlo rozšíření na další platformy?

Je to jednoduché, v roce 2020 byla většina našeho profesionálního vzdělávání placená. Měli jsme sice bezplatné vzdělávání, nebylo ale profesionální. Šlo o úvod do problematiky, potom jste už museli zaplatit poměrně vysokou částku, pokud jste chtěli získat přístup k jakémukoli vzdělávacímu obsahu.

V roce 2020 jsem převzal organizaci se silným mandátem. Ve výkonném vedení SAP jsme se rozhodli, že potřebujeme transformovat způsob, jakým komunikujeme. Všude je nedostatek technických dovedností a my se musíme ujistit, že jsme v čele, pokud jde o snadnost použití při práci s námi. Proto jsme se zavázali, že začneme otevírat náš obsah.

Stále věříme, že je náš výcvik lepší a rychlejší se všemi prémiovými nabídkami, ale kdokoli s připojením k internetu by měl mít přístup k našemu obsahu. Začali jsme proto optimalizovat dvě věci. Jedna je zpřístupnění učení pro všechny a druhá je, že jde vzdělávání snadno najít přes Google. Namísto toho, abychom vzdělávání skrývali na naší webové stránce za hromadou marketingových informací, chceme ihned prezentovat konkrétní vzdělávání, které je pro daného člověka relevantní.

Max Wessel (38)

V SAP působí jako ředitel pro oblast vzdělávání v nejužším vedení. Je jedním z klíčových lidí, kteří stojí za spuštěním low-code platformy SAP Build a závazku SAP k vyškolení dvou milionů vývojářů do roku 2025. Vystudoval psychologii a ekonomii na Harvardu, přednáší na Stanfordu.