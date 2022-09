Apple Event 2022 ONLINE: Živý stream z konference Apple Keynote | E15.cz

Apple Keynote 2022: Logo konference Far Out

Přímý přenos prezentace Apple Keynote začíná se ve středu 7. září v 19:00. Letošní Apple Event láká na novinky. Čeká se nový iPhone 14, chytré hodinky Apple Watch Series 8 a sluchátka Apple Airpods 2. Sledujte konferenci živě na této stránce od 19:00. Co Apple na konferenci oznámil? Jak vypadá a co umí iPhone 14? A co nová sluchátka a chytré hodinky? Čtěte článek o aktuální Apple Keynote 2022.