Nový iPhone 12 dohání konkurenci. Zároveň s ním jí Apple hned zase mílovými kroky utíká | E15.cz

Apple svou Keynote opět kompletně předtočil. A opět se celá odehrávala v jeho kampusu Apple Park v kalifornském Cupertinu. Tentokrát však byla ozvláštněna zajímavými efekty, kdy jsme se podívali nejen do zmenšeného domu, ale dokonce i na střechu hned vedle solárních panelů. Ani to ale úplně nestačilo ke zbavení se dojmu, že už by to přece jen chtělo změnit formát. Ať může vypadat tleskání nadšeného publika všelijak, jistě je příjemnější, než podobné sterilní prostředí.

Záznam celé Keynote si můžete projít zde. Další postřehy a recenze představených novinek pak najdete dále v textu.

Chytrý „mini“ reproduktor

Hned na úvod se CEO společnosti Tim Cook vytasil s novým chytrým reproduktorem HomePod, tentokrát s podtitulem mini. Jeho první generace byla představena už v roce 2017 a od té doby jsme jej v tuzemsku mohli koupit pouze v případě šedého dovozu. Kdybyste se ptali proč, odpovědí vám budiž kouzelné slůvko „Siri“. Tato hlasová asistentka neumí česky, a proto Apple zařízení, které je na ni úzce navázáno, prodává jen tam, kde daným jazykem vládne.

Oproti původnímu modelu, který byl vysoký 17,3 cm, má mini jen 8,4 cm. Vypadá také o poznání odlišněji – místo válce má sférický design. Na úkor velikosti ale pořád nabízí podporu inteligentní domácnosti s návazností na platformu Applu zvanou HomeKit. Nechybí mu ani kvalitní zvuk. Využívá totiž dynamický měnič v plném rozsahu, ke kterému přihazuje dva pasivní zářiče pro tu pravou basovou odezvu a akustický vlnovod, 360° zvuk je tak zaručen.

Zajímavostí jistě je, že jej pohání procesor z hodinek. Konkrétně se jedná o procesor S5, kterým jsou osazeny Apple Watch Series 5 či SE. To samozřejmě k výpočtu nejlepšího zvuku. Sada tří integrovaných mikrofonů totiž naslouchá, kdy zazní aktivační povel pro asistentku (Hey Siri). Čtvrtý mikrofon už směřuje dovnitř, aby pomohl izolovat zvuk vycházející z HomePodu a zlepšil tak detekci hlasu, i když si majitel užívá patřičně tanečního hudebního žánru.

Představení HomePod Mini

Vyjma Siri můžete HomePod mini ovládat i skrze podsvícený dotykový povrch na jeho horní straně. Jedná se ale jen o možnosti přehrávání a hlasitost. Pokud propojíte více reproduktorů mezi sebou, dočkáte se nejen sterea, ale i synchronizovaného streamování. Všechny tak budou hrát tu samou věc v tu samou dobu, ať jsou v jakékoli místnosti. Přehrávat můžete nejen z Apple Music, ale i služeb, jakými jsou iHeartRadio, radio.com a TuneIn. Pandora a Amazon Music se teprve chystají.

Stejně tak se chystají i další zajímavé funkce. Mezi ty patří nejen vizuální, zvukové a haptické efekty na blízkém iPhonu, ale i takzvaný Intercom. Z jednoho HomePodu tak můžete mluvit do druhého. Toto by navíc měly umět i iPhony, iPady, Apple Watch a vozidla s podporou CarPlay (jejíž oficiální podporu v tuzemsku opět brzdí ona Siri).

Apple stanovil cenu HomePodu mini na 99 dolarů (cca 2 300 korun), a to nehledě na bílou nebo černou barevnou variantu. Ti šťastnější jej mohou předobjednávat od 6. listopadu. Pokud dorazí někdy k nám, je třeba připočítat k ceně i DPH. Aby společnost řadu HomePodů nepohřbila, musela s modelem mini přijít chtě nechtě. V tomto segmentu totiž ztrácí na úkor společností Google a Amazon, které nabízejí chytřejší (s ohledem na možnosti hlasových asistentů) a především levnější řešení. Apple nicméně zmínil, že Siri se stále učí novým kouskům. Tak uvidíme, tedy spíše uslyšíme.

Není 5G jako 5G na iPhonu

Konkurenci Apple dohání i u iPhonů. A to tedy nejen co se 5G sítí týče. Podle Tima Cooka je tady nová éra telefonů. Všechny čtyři představené modely iPhonu totiž podporují 5G, přičemž je mezi nimi i iPhone 12 mini – nejmenší, nejtenčí a nejlehčí 5G telefon na světě. Apple iPhone 12 a 12 mini je levnější duo telefonů, které má naprosto shodnou výbavu. Jediným rozdílem je velikost. iPhone 12 disponuje 6,1palcovým displejem (jedná se o stejnou velikost, jaká je u iPhonu 11), iPhone 12 mini má 5,4palcový.

Představení iPhone 12

U telefonů s operačním systémem Android je také už poměrně běžný OLED displej, a to nemluvě o cenové relaci kolem 20 tisíc. Apple tak konečně upustil od LCD zobrazovačů, a i jeho nižší řada nově nabídne právě OLED, i když jej Apple jmenuje Super Retina XDR. Poskytuje HDR, True Tone, má kontrastní poměr 2 000 000:1 a maximální jas 625 nitů (HDR 1 200 nitů). Menší model disponuje rozlišením 2340 × 1080 při 476 pixelech na palec, větší pak 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec.

5G v iPhonu má vyšší citlivost a účinnost. V Applu chtěli udělat nejuniverzálnější telefon pro 5G, proto nabízí řada iPhonů 12 nejvíc pásem 5G ze všech smartphonů. Jednoduše se tak připojí na více místech nezávisle na specifikaci sítě. Díky optimalizaci systému pak mohou aplikace 5G využívat, aniž by potřebovaly více energie. Navíc třeba při provádění aktualizací na pozadí, kdy není rychlost 5G nutná, se kvůli úspoře baterie automaticky používá LTE.

Keramický štít

Vyjma 5G bylo na keynote vysloveno ještě jedno další magické slůvko, kterým je Ceramic Shield. Jedná se o sklo displeje, které je čtyřikrát odolnější při pádu než kterékoli jiné. Gorilla Glass ať se jde zahrabat. Ceramic Shield se vyrábí obohacením skla o nanokeramické krystaly, které jsou tvrdší než většina kovů. I když to může znít jednoduše, tak keramika není průhledná. Proto v Applu vyvinuli unikátní postup, při kterém volba správného typu krystalů a stupně krystaličnosti zajistí, že je keramika maximálně tvrdá, a přitom zůstává opticky čirá.

K odolnosti telefonu ale přispívá ještě jedna věc. Díky nové hranatější konstrukci totiž přiléhá displej k hliníkovému rámečku. Samozřejmostí je pak odolnost specifikace IP68. Co samozřejmostí není, je ten fakt, že ji Apple neustále šponuje. Nyní tak iPhone vydrží v šestimetrové hloubce po dobu 30 minut. iPhony 12 jsou také dostupné v pěti líbivých barevných variantách.

Nejrychlejší čip ve smartphonu A14 Bionic známe už ze zářijového představení iPadu Air. Nyní se tento čip vyráběný 5nm technologií dostává i do iPhonů. Dvanáctky ho mají všechny a jedná se tak o první telefony, které čip vyráběný touto technologií obsahují. Vyniká tím, že jeho Neural Engine zvládá 11 bilionů operací za sekundu, umožňuje ale i nahrávání videa v Dolby Vision, což nedokáží ani profesionální filmařské kamery. Ve fotografii a videu toho ale přináší mnohem více.

iPhony 12 mají 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát se clonou f/2,4 a 120° zorným polem a 12MPx širokoúhlý fotoaparát který nabídne clonu f/1,6. Noční režim ale nově funguje u obou hlavních fotoaparátů, čelní TrueDepth kamery, a především také ve videu. Širokoúhlý fotoaparát byl navíc přepracován, takže poskytne o 27 procent více světla. Smart HDR je nově už ve své 3. generaci.

Bezpečné magnety

Jestliže vám označení MagSafe nic neříká, tak vězte, že to bylo mezi roky 2006 až 2016 označení pro nabíjecí konektory Applu u jeho přenosných počítačů. Díky magnetickému uchycení jste nemuseli mít strach, že si zařízení omylem strhnete ze stolu, zároveň šel tento konektor k MacBooku připojit z obou jeho stran. Apple jej však nahradil USB-C, nyní ale toto heslo zase vrací do hry.

iPhony 12 mají na zádech kruhový magnet, který právě Apple pojmenoval jako MagSafe. Využijete jej nejen při 15W bezdrátovém nabíjení, kdy se telefon přesně ustaví na nabíječku (podpora Qi zůstává), ale i s ostatním příslušenstvím. Apple přímo představil nejen kryty, nýbrž i zajímavou variantu peněženky. Další budou samozřejmě přibývat, protože Apple poskytne technologii i třetím stranám.

Předobjednávky na iPhone 12 začínají 16. října ve 14:00, na iPhone 12 mini až 6. listopadu. Cena menšího modelu startuje na 21 490 Kč za 64 GB verzi, větší vás ve stejné paměťové variantě vyjde na 24 990 Kč. Dejte si však pozor na balení. Apple snižuje uhlíkovou stopu, proto v něm najdete jen telefon a nabíjecí USB-C/Lightning kabel. Žádný adaptér, žádná sluchátka. Může vás ale za to hřát pocit u srdce, že tím Apple uspoří emise, jako kdyby ze silnic zmizelo 450 tisíc aut za rok.

iPhone 12 Pro a 12 Pro Max

Apple samozřejmě představil i vrchol svého portfolia v podobě modelů Pro. Oproti 11. generaci se však změnil nejen design rámečku, který je pořád z chirurgické oceli, ale zvětšil se i displej, naopak se zmenšila tloušťka. iPhone 12 Pro disponuje 6,1palcovým displejem s rozlišením 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec (iPhone 11 Pro má 5,8 “), iPhone 12 Pro Max pak má 6,7palcový displej s rozlišením 2778 × 1284 při 458 pixelech na palec (iPhone 11 Pro Max má 6,5 “). Oba jsou samozřejmě specifikace Super Retina XDR, přičemž jim nechybí ani Ceramic Shield ani IP68.

S iPhony 12 toho Pro modely mají společného více. Samozřejmě i ony nabídnou 5G, čip A14 Bionic, MagSafe, ty největší změny však přicházejí u fotoaparátů a v jejich možnostech. Ani modely Pro nenabídnou stonásobné přiblížení, ani nemají 108MPx snímače, jako konkurence. Přitom je jejich soustava fotoaparátů skutečně působivá. Jsou zde 4, pokud počítáme i LiDAR skener, který na iPhony přišel z iPadů Pro.

Špička ledovce, iPhone 12 Pro

LiDAR skener měří absolutní hloubku stopováním toho, jak dlouho trvá neviditelným světelným paprskům cesta od vysílače k objektům a pak zpátky k přijímači. Ve spolupráci s hloubkovými frameworky v iOS 14 pak generuje ohromné množství dat ve vysokém rozlišení. A tahle data pokrývají celé zorné pole fotoaparátu. Pro rozšířenou realitu to znamená daleko komplexnější pohled na svět. Pomáhá ale i s automatickým zaostřováním, portrétovým a nočním režimem, kdy právě portrét můžete fotit i za zhoršených světelných podmínek.

iPhony 12 Pro mají ultraširokoúhlý objektiv shodný s tím u iPhonů 12. Širokoúhlý už se ale liší, a to především u modelu 12 Pro Max. Pořád je 12MPx, má ale nejen že větší pixely, nicméně nabídne optickou stabilizaci s posuvem snímače. Tu doteď měly jenom digitální zrcadlovky. Až teď se ji poprvé podařilo zminiaturizovat pro iPhone. Díky tomu, že stabilizace pohybuje jenom snímačem, je ten daleko stabilnější, než kdy dříve, a stejně tak vaše záznamy.

Prezentace Apple v obrazech

12MPx teleobjektiv má u iPhonu 12 Pro Max ohniskovou vzdálenost 52 mm a clonu f/2,0. U modelu 12 Pro Max se pak jedná o ohniskovou vzdálenost 65 mm, clona je zde f/2,2. Co to znamená? Že model 12 Pro má čtyřnásobný rozsah optického přiblížení, model 12 Pro Max pak pětinásobný. Apple zároveň představil nový formát fotografie ProRAW, které se však dočkáme prý už brzy.

Na iPhone 12 Pro začínají předobjednávky 16. října ve 14:00. V grafitově šedé, stříbrné, zlaté nebo tichomořsky modré vás v základní 128GB variantě vyjde na 29 990 Kč. K dispozici je i 256 a 512GB varianta (za patřičný příplatek). iPhone 12 Pro Max bude k dispozici až od 6. listopadu. Za stejné barevné a paměťové varianty zaplatíte od 33 990 Kč. Připravte se ale na to, že ani zde v balení nenajdete adaptér nebo sluchátka.

Autor je šéfredaktorem magazínu Appliště a iPhonefoto.

Suma sumárum: Apple Event v jedné minutě