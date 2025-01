Herní vývojáři mají za sebou relativně úspěšný rok. Alespoň to tak vypadá podle celoročních statistik, které na Západě zpracovávají analytické společnosti Circana a Video Games Europe (VGE), podle kterých se loni ve zmíněných geografických lokalitách prodalo meziročně více her i herního obsahu. Čísla z čínského trhu zatím nejsou dostupná. Co se týče typů her, lidé na Západě nejčastěji utráceli za fotbalové hry a střílečky, jmenovitě trhu opět vládl titul série Call of Duty.

V USA sice loni došlo k mírnému dvouprocentnímu poklesu herního trhu a celkových útrat na něm na 58,7 miliardy dolarů, byl ovšem způsoben zhruba 25procentním propadem prodejů herního hardware, neboť většina spotřebitelů vyčkávala, až na trh dorazí nové herní konzole PlayStation a druhé Nintendo Switch. Dobrou zprávou pro vydavatele her je však to, že Američané v roce 2024 více kupovali samotné hry a digitální obsah do nich, za což utratili o procento více než předloni – 50,6 miliardy dolarů. Mobilní hry se na tomto obratu podílely zhruba z poloviny, 26 miliardami dolarů, vyplývá z dat společnosti Circana.

Americký trh si loni zažil (další) rekord – mezi hrami totiž opět dominovala série Call of Duty od společnosti Activision, a to už pošestnácté v řadě, tentokráte šlo o titul Call of Duty: Black Ops 6. Druhou nejprodávanější hrou se v USA stal College Football 25 (od EA Sports), třetí příčku urvala hra Helldivers 2 (od Sony).

Dle analýzy VGE, která se věnuje EU, Austrálii, Rusku a vybraným zemím Blízkého východu, se v těchto regionech prodalo meziročně o jedno procento více her – 188,1 milionu kopií. Hodnota celého trhu však rostla významněji než v USA. Podle serveru Statista dosáhla 71,42 miliardy eur (projekce na základě dat z listopadu 2024) a vykázala meziroční nárůst o necelých šest miliard eur. Ani na tomto trhu nedošlo z pohledu dominance herních franšíz k nějakému překvapení – první příčku opět urval fotbal: lidé zde nejvíce kupovali FC25 (od EA Sports), CoD: Black Ops 6 zde skončila na druhé příčce a na třetí pozici skončil loňský fotbal v podobě FC24 (od EA).

TOP 20 nejprodávanějších her v Evropě Číslo Hra Vydavatel 1 EA Sports FC 25 EA 2 Call of Duty: Black Ops 6 Activision Blizzard 3 EA Sports FC 24 EA 4 Grand Theft Auto 5 Rockstar 5 Hogwarts Legacy Warner Bros 6 Helldivers 2 Sony 7 Red Dead Redemption 2 Rockstar 8 The Crew 2 Ubisoft 9 It Takes Two EA 10 Call of Duty: Modern Warfare 3 Activision Blizzard 11 Elden Ring Bandai Namco 12 Mario Kart 8: Deluxe Nintendo 13 Dragon Ball: Sparking! Zero Bandai Namco 14 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Ubisoft 15 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Focus 16 Need for Speed: Heat EA 17 Super Mario Bros Wonder Nintendo 18 Super Mario Party Jamboree Nintendo 19 Fallout 4 Bethesda 20 Metro Exodus Plaion

Ukázala se nicméně slabší role nových her jako disruptorů trhu. Hry vydané v roce 2024 tvořily v Evropě 27 procent celkového obratu (loni to bylo přes 30 procent), jen šest z nich se navíc dostalo do žebříčku TOP 20 nejprodávanějších her dle VGE. Mezi novinkami však i zde, stejně jako v USA, uspěla hra Helldivers 2 (celkově skončila na šesté příčce), čímž titul potvrdil loňské haló, které kolem sebe v herní komunitě vyvolalo.

Stejně jako v USA i Evropa zaznamenala propad v prodeji herního hardware. Prodeje konzolí šly meziročně dolů o 21 procent, z hlediska značek je pak významný hlavně propad u Xboxů od Microsoftu, kde firma na konci roku viděla sešup o 48 procent. Vývoj je nicméně, rovněž jako v USA, dán absencí novinek a dobíhajícími životními cykly dříve vydaných zařízení.

Tuzemská mizérie

Zatímco USA a Evropa mohou hovořit o růstu, česká kotlina loni zažila mizérii. Jak shrnul CzechCrunch: z tuzemského trhu zmizelo sto tisíc prodaných her a 130 milionů korun v tržbách. Češi v tuzemských obchodech (ne na platformě Steam, jejíž statistiky spadají do výše zmíněného reportu od VGE) nejčastěji kupovali FC25, GTA5, Astro Bot (exkluzivní hra pro PlayStation 5 od Sony) či postapokalyptickou střílečku Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Dlouhodobě tuzemský trh pravidelně rostl a celkově generoval až sedmimiliardový obrat. Loňský útlum ale může už v únoru utnout roky očekávaná hra domácího studia Warhorse Kindgom Come: Deliverance 2.