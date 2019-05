Další starost pro Netflix a Amazon. Disney ovládne streamovací službu Hulu | E15.cz

Služba Hulu, která konkuruje Netflixu či streamovací službě Amazon Prime Video, disponuje bezmála 27 miliony zákazníků. Odchod Comcastu z Hulu tak umožní Disneymu bojovat s touto konkurencí na domácím i mezinárodním trhu.

„Je důležité, aby Disney měl plnou kontrolu nad směřováním a obsahem na Hulu,“ řekl agentuře Reuters Trip Miller, hlavní partner investičního fondu Gullane Capital Partners, jehož fondy zahrnují i akcie společnosti Disney.

Společnost Walt Disney uvedla, že v jejím plánu je dosáhnutí 40 milionů platících odběratelů a to do roku 2024. Prodávající firma Comcast se zároveň zavázala, že do tohoto roku bude dodávat pořady z produkce televize NBC, která je její dceřinnou společností.

Minulý měsíc společnost Hulu odkoupila podíl v telekomunikační a mediální společnosti AT&T Inc za 1,43 miliardy dolarů, což je obchod, který ocenil Hulu za 15 miliard dolarů.

Walt Disney už v březnu tohoto roku dokončil převzetí konkurenční společnosti 21th Century Fox, včetně jejích dalších mezinárodních kanálů. Za celý obchod zaplatila astronomických 71,3 miliardy dolarů, tedy asi 1,6 bilionu korun.