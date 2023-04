Dorseyho Bluesky se jistí proti Muskově hrůzovládě | e15.cz

Aplikace Bluesky je zatím pouze pro zvané. Ve frontě čeká 1,2 milionu potenciálních uživatelů, ale pozvánku do e-mailové schránky jich dosud dostalo jen dvacet tisíc.

Díky nim je známo, jak Bluesky vypadá. Na první pohled je aplikace téměř k nerozeznání od Twitteru včetně uživatelského prostředí a barev. Zásadní rozdíl je ale ve filozofii obou služeb. Twitter je centralizovaný, Bluesky právě naopak. Dalo by se to přirovnat k e-mailu. Není podstatné, zda posíláte zprávu ze Seznamu či Googlu, vždy dorazí příjemci do schránky.

Bluesky v řadě věcí připomíná sociální síť Mastodon, ve které mohou jednotlivé servery libovolných provozovatelů vzájemně komunikovat. Navíc je Mastodon zahrnutý do aliance dalších služeb jménem fediverse, ve které se nacházejí klony Instagramu, Facebooku i YouTube, jež také vzájemně komunikují.

Problém decentralizovaného „vesmíru“ je ale v tom, že zobrazování obsahu z jiných serverů je místy kostrbaté. Jako kdyby se někdo snažil propojit konec dálnice s počátkem cyklostezky. V jízdě se sice dá pokračovat, ale určitě ne bezpečně a pohodlně.

Správně sestavené dílky

Zmíněnou kostrbatost se snaží Bluesky odstranit. Jeho jednotlivé servery spolu nastíněných plánů hladce spolupracují, o což se stará takzvaný AT Protocol. Uživatelské účty mohou být rozeseté po různých serverech. Najít je a sdílet jejich obsah je tak snadné, jako tvořily jeden společný server. Také by nic nemělo bránit tomu, aby se příspěvek stal i v rámci celého spletence virálním a viděl ho celý ekosystém.

AT Protocol, který je stále ve vývoji, má však ještě vyšší ambice. Uživatelé budou mít podle slibů vývojářů možnost vybrat si algoritmus, který jim doporučuje příspěvky ostatních. Citlivější povahy si tak teoreticky mohou zvolit takový, který jim na hlavní časové ose nebude tak často ukazovat konflikty a toxické příspěvky. Jak to bude fungovat v praxi, však není známo.

Elon Musk provádí na Twitteru překotné změny.Autor: Reuters

Navzdory velkému zájmu uživatelů se vývojáři snaží službu spouštět pomalu. Momentálně tým pracuje na nástrojích pro moderaci obsahu, které jim ve srovnání s konkurencí umožní detailněji filtrovat obsah. K tomu má sloužit systém chytrých štítků. Uživatel se ale nemusí trápit dlouhým a složitým nastavováním. Bluesky mu umožní převzít filtr, který přednastaví někdo jiný. Obdobně jako u dalších sociálních sítí bude možné ověřit identitu uživatele, ale systém placeného ověřování pomocí modré značky vedle jména zatím nefunguje.

Decentralizované služby

Decentralizace představuje ve světě sociálních sítí velmi atraktivní strategii. Zvláště poté, co se ukazují rizika spojená s Muskovou autokratickou vládou nad Twitterem. Vyhodil už početný tým moderátorů obsahu, odradil řadu inzerentů a je schopen blokovat odkazy na konkurenci. Do toho neustále oznamuje novinky tak záhadným způsobem, že si nikdo není jistý dalším vývojem Twitteru.

Jeden z posledních sporů vedl miliardář s novináři. Veřejnoprávní média v USA (PBS a NPR) či Kanadě (CBS) označil za „státem financovaná“. Redakce na protest pozastavily působení na sociální síti. Paradoxní je, že Twitter právě kvůli médiím vyrostl v celosvětově uznávanou síť pro sdílení relevantních informací.

Stvořit svůj decentralizovaný Twitter se snaží také společnost Meta zahrnující Instagram a Facebook. Netají se tím, že chce využít chaos, který na své platformě vyvolal Musk.