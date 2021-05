Florida bude trestat sociální sítě za blokování politických kandidátů | E15.cz

Opatření, které vstoupí v platnost se začátkem července, je podle zpravodajské společnosti BBC považováno za první svého druhu ve Spojených státech. Navazuje na dlouhodobou republikánskou kritiku společností jako Facebook nebo Twitter, které mnozí zákonodárci obviňují ze zaujatosti proti konzervativním názorům, a to nejen v souvislosti s lednovým zablokováním účtů exprezidenta Donalda Trumpa.

Digitální platformy pranýřuje i DeSantis. Nedávno prohlásil, že skupina technologických gigantů označovaná souhrnně jako "big tech", začíná připomínat spíše "velkého bratra". Při pondělním ceremoniálu k podpisu nového opatření vystoupil před cedulí s nápisem "zastavme cenzuru big tech" a uvedl, že Floriďanům bude zajištěna ochrana před útokem Silicon Valley na svobodu slova a myšlení.

Podle přijaté právní úpravy mohou sociální sítě odstřihnout politické kandidáty od účtů maximálně na 14 dní. Za každý den blokování účtu po uplynutí této lhůty by přišla pokuta 25 tisíc dolarů (636 tisíc korun) v případě uchazeče o lokální funkci a 250 tisíc dolarů (6,3 milionu korun) u kandidáta na státní úrovni.

Zákon obsahuje i ustanovení týkající se aktivit uživatelů, kteří se neuchází o volené posty, píše list The Washington Post (WP). Těm dává možnost žalovat technologické společnosti, pakliže mají za to, že nejsou v regulaci obsahu na svých platformách konzistentní. "Tenhle zákon je pro obyčejné Floriďany," odpověděl v pondělí DeSantis na otázku, zda je úprava přijímána kvůli Trumpovi, který od odchodu z Bílého domu na Floridě žije.

Sociální sítě proti postupu jihovýchodního státu protestují. "Představte si, kdyby vláda žádala po církvi, aby na svém profilu na sociální síti povolovala komentáře nebo reklamu třetí strany propagující potraty," řekl při březnovém slyšení šéf lobbistické skupiny NetChoice, která zastupuje Facebook i Twitter. Uvedený postup by podle něj porušoval první dodatek americké ústavy garantující svobodu slova, přičemž stejně by tomu prý bylo s novým zákonem, "jelikož by nutil sociální sítě sdílet obsah, který by jinak nepovolovaly".

Floridské opatření bude prakticky jistě předmětem soudních bitev i kvůli rozporu s federální úpravou známou jako "oddíl 230". Tato norma, která je pilířem dnešního internetu, zbavuje poskytovatele on-line služeb zodpovědnosti za uživatelský obsah a dává jim prostor pro utvoření vlastních pravidel moderování obsahu.

Podle profesora práv ze Santa Clara University Erica Goldmana jsou části zákona přijatého na Floridě "zjevně protiústavní", protože omezují editorský úsudek internetového vydavatele. Vymáhání některých sekcí zase brání zmíněná federální norma, řekl Goldman listu WP. Autor knihy o oddílu 230 Jeff Kosseff pak na twitteru vyjádřil názor, že pokud nebude zrušeno dané ustanovení nebo se soudy neodkloní od dosavadního výkladu práva, zákon ztroskotá.

"Beru tenhle zákon jako pouhé gesto, vůbec nebyl navržen tak, aby se z něj stalo právo, nýbrž s cílem vyslat signál voličům," míní Goldman.

Podle televize CNN nicméně podobná opatření zvažují i v Arkansasu, Kentucky nebo Utahu. WP uvádí, že senát v Texasu schválil návrh zakazující velkým technologickým společnostem "diskriminovat" texaské uživatele na základě jejich názorů.