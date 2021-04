Footshop stvořil teniskový vyhledávač FlexDog. Letos se skrze něj prodají boty za 15 milionů | E15.cz

Start-upu FlexDog pomohl ke vzniku Peter Hajduček, majitel obřího e-shopu s obuví Footshop, který do vývoje platformy investoval a je jejím stoprocentním vlastníkem. Footshop a FlexDog ale od začátku fungují odděleně a mají i samostatné týmy. FlexDog těží z Hajdučkových podnikatelských zkušeností a Footshop vystupuje vůbec poprvé od svého vzniku čistě v roli investora.

Flexdog na stejnojmenné internetové adrese nabízí kurátorovaný katalog tenisek, který návštěvníkům zjednoduší hledání a nákup jejich oblíbeného modelu bot. Dlouhodobu vizí platformy je spojit širokou teniskovou komunitu lidí se všemi relevantními prodejci tenisek z Evropy. Plán je být do roku 2023 aktivní na 10 světových trzích.

„Pro letošní rok jsme si dali za cíl dosáhnou obrat 15 milionů korun, což je reálné. Zároveň se nechceme na začátku přehřát, tak zvažujeme, jak rychle se hodláme rozvíjet a přibírat do portfolia další země,“ říká k projektu Daniel Klíma, který má v týmu na starosti marketingovou komunikaci a kurátorování obsahu. Právě kurátorovanou nabídkou je platforma v Česku jedinečná.

„Unikátní sběratelské tenisky mohou stát i 30-40 tisíc korun, tak u zákazníků vzniká nedůvěra vůči pravosti, a to je právě důvod, proč kurátorskou službu, která pravost ověřuje, dělat,“ dodává Klíma.

V USA a západní Evropě se z investičních bot z limitovaných edicí stává velice rychle rostoucí trh, kterému se věnují obří internetová tržiště, kde majitelé nabízejí tisíce takových exkluzivních kusů. Úkolem kurátorovaného tržiště je prověřit pravost tenisek, které tam majitelé umístí do komisního prodeje a poté je nabídnout novému zájemci. V Evropě je podle Klímy tento trh ve srovnání se zámořím výrazně menší a proto chce FlexDog dělat v tomto směru osvětu i z České republiky.

FlexDog má ve své nabídce již osm různých e-shopů u nichž si může vybrat a porovnat ceny. Jedná se o tenisky z limitovaných edic a sběratelské kusy. „Masovou produkci u nás ale nenajdete,“ zní heslo zakladatelů.

Nabídku limitovaných edicí tenisek ovládají velcí hráči. Zejména Nike a Adidas a nikdo ze zájemců předem přesně neví, kdy a v jakém počtu kusů se konkrétní unikátní edice objeví a kde půjde do prodeje a nezaručené zprávy se v teniskové komunitě šíří zejména po sociálních sítích. „Existuje pouze rámcový kalendář, který na náš web chceme také přidat a rozvíjet ho,“ plánuje Klíma směr rozvoje platformy, která není e-shopem.

Její byznysmodel funguje na bázi odměny za proklik ke konkrétnímu prodejci. Tržby pak vyplácí obchodník, který díky platformě získává nové klienty a cílem FlexDogu tak je získat díky své relevanci co největší návštěvnost. „Chceme k nám vodit lidi, kteří si následně u prodejce tenisky opravdu koupí, protože jinak by to nemělo smysl,“ shodují se zakladatelé platformy s tím, že se inspirovali ve Velké Británii a Německu, kde projekty shrnující nabídku výrobců prémiových tenisek na jedno místo fungují a snaží se o to, aby zákazník nemusel při hledání na webu přeskakovat mezi pěti e-shopy a hledat si konkrétní model a velikost. „My jsme to dostali na jeden portál, kde si zákazník vyfiltruje a může nakupovat rovnou přesně to, co chce,“ vysvětluje Klíma.

Po březnovém spuštění začal FlexDog s nabídkou okolo čtyř tisíc typů typů tenisek od vybraných partnerů z řad specializovaných obchodníků. Jedná se o The Streets, Popname nebo Queens i zástupce dalších, jako je Sneaker Gallery nebo Section.

„Jsme rádi, že zde vzniká projekt, který má za cíl pomoct všem prodejcům tenisek a pro kterého je kvalita a kurátorovaný výběr na prvním místě. Jsme rádi, že jsme byli do startu projektu přizvaní jako jedni z prvních partnerů a že můžeme společně vymýšlet věci tak, aby byla celá spolupráce hned od začátku win-win,” uvádí k projektu Radim Stezka z partnerské firmy The Streets.

V nejbližší budoucnosti čeká FlexDog práce na spuštění anglické verze webu pro zákazníky mimo Českou republiku. Naopak českým zákazníkům umožní poznat nové zahraniční obchody. Dalším krokem bude spuštění zákaznického účtu, kde si každý registrovaný uživatel FlexDogu nastaví několik notifikací, například o dostupnosti jeho oblíbených bot.