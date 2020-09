Muskův Battery day se blíží. Co od události čekat? | E15.cz

V historii lidstva nebyl den, kdy technologie baterie přilákala pozornost tak široké veřejnosti. Nyní se dlouho očekávaná událost s názvem Battery Day blíží svému rozuzlení. Už v úterý by mělo být jasněji, zda se Tesla v oblasti elektromobilů utrhne do ještě většího trháku, nebo zda je údajně neustále se blížící revoluce na poli baterií stále jen pouhou fata morgánou. Pokud se ale naplní odvážné odhady analytiků, může akce znamenat milník nejen pro Teslu a elektromobily jako takové, ale v konečném důsledku také pro celý energetický sektor.

Sledovaná událost společnosti Tesla už delší dobu hýbe cenou jejích akcií a vyvolává nejrůznější spekulace, ale i odhady seriózních analytiků. Mnozí analytici očekávají průlom v oblasti hustoty článku, která má klíčový vliv na dojezd a cenu elektromobilu. Šéf Tesly Elon Musk už přitom slíbil, že novinek bude víc. Tesla tak dle některých spekulací může představit i novou verzi stacionárního domácího úložiště Powerwall, což by mohlo urychlit decentralizaci v energetickém sektoru.

Například Dan Levy, analytik Credit Suisse se domnívá, že hlavním temátem události bude cena baterií. Tesla by podle něho mohla představit bateriový článek s cenovkou 75 dolarů za kilowatthodinu. „Taková baterie by z elektromobilu mohla učinit masovou záležitost,“ řekl Levy pro americký web Barron's.

Analytik Adam Jonas z Morgan Stanley dokonce naznačuje, že Tesla by mohla zveřejnit plán, dle kterého bude cílit na baterii s cenou 50 dolarů na kilowatthodinu. Pokud ovšem Musk představí baterii s jakoukoliv cenovkou pod sto dolarů za kilowatthodinu, pro fanoušky i investory Tesly to bude dobrá zpráva, hodnotí Barron's. Agentura Bloomberg odhaduje, že se průměrné náklady na výrobu baterie loni pohybovaly kolem 156 dolarů za kilowatthodinu. Na hranici kolem stovky by elektromobily měly začít být cenově konkurenceschopné vůči vozům s běžným pohonem.

K takovéto cenovce je ovšem potřeba mnohem vyšší hustota energie v článku, než jakými disponují současné baterie. Na internetu se ovšem šíří zprávy o údajné novém typu baterie Tesly, která by disponovala hustotou rekordní hustotou 325 watthodin na kilogram.

„Pokud by se Tesla skutečně dostala na tuto hustotu, bylo by to už velmi zajímavé. Dnešní Tesly mají hustotu zhruba 250, takže by se dojezd mohl zvýšit i o desítky procent. V konečném důsledku by mohla podobně výrazně klesnout i cena,“ hodnotí Tomáš Kazda z Ústavu elektrotechnologií FEKT VUT.

„Pokud by této hodnoty Musk dosáhl i bez použití, byť malého množství kobaltu, pak si událost Battery day skutečně zaslouží pozornost, která je jí věnovaná. Výroba takových článku by byla mnohem ekologičtější a výrobci baterií by navíc nebyli závislí na zemích s autoritářskými režimy, jakou je například Kongo,“ doplnil.

A kdy přesně přijde už několikrát oddložený Battery Day? Prezentace inovací je zatím ohlášena na úterý 22. září. Čas zatím není zřejmý, mělo by se tak stát po výroční valné hromadě akcionářů společnosti Tesla, která se koná ten samý den.